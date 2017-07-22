Матвей Ганапольский: Еще одна война и Россия распадется 1 22.07.2017, 10:32

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Путин угрожает войной, чтобы его избрали на новый срок.

Президенту РФ Владимиру Путину выгодно угрожать войной Украине накануне выборов, однако он не заинтересован в реальном масштабном военном конфликте. Об этом заявил журналист Матвей Ганапольский в эфире телеканала "112 Украина".

"Может ли самоубийственно РФ начать новый широкомасштабный военный конфликт?... Сумасшедших много. Например, Путин сбрендил и начинается война. Он верховный главнокомандующий... Любая агрессия имеет свою стоимость. Это стоимость в убитых, это стоимость в санкциях. И это стоимость, об этом нужно говорить отдельно, это распад страны. Причем не Украины, а Российской Федерации", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, состояние экономики РФ и предстоящие выборы не позволяют России начинать войну.

"Многие говорят, что это хорошо, – начать войну. Угрожать хорошо. Но когда главнокомандующий накануне выборов реально начинает войну и отправляет детей воевать накануне выборов, он не переизберется. Все фигня. Потому что самое главное, что сейчас нужно Путину, это накалить обстановку и переизбраться. А там, расслабиться и получать удовольствие", – подытожил Ганапольский.