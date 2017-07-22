Звезда «Маски-шоу» ответил русским «защитникам» 2 22.07.2017, 14:30

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Борис Барский

Народный артист Украины, звезда театра «Маски-шоу» Борис Барский рассказал историю, как россияне обещали его защитить.

Видео с рассказом опубликовано на hromadske.ua.

"Я немножко другую историю расскажу. Я был в Сочи. И там ко мне подходили россияне и говорили: "Не переживай — мы вас защитим. Мы за вас встанем, вы же русскоязычные, мы за вас переживаем". А я говорю им: вот объясните мне, от кого вы меня хотите защитить? У меня вышло семь книг на русском языке. В нашем театре пять моих пьес играют на русском языке. Украина наградила меня высоким званием народный артист Украины, не смотря на то, что я играю на русском языке. Как меня можно еще сильнее ущемить?", - вспоминает артист.

"И вот у него был шок, у этого человека. Я говорю: ну побольше смотри телевизор тогда. Или послушай меня, человека, который там живет. Вот вы видели аншлаг на спектакле — и нормально люди воспринимали (русский язык — ред.). У нас есть анкетки, которые зрители заполняют после спектакля — кто-то на украинском, кто-то на русском — но мы же друг друга прекрасно понимаем", - уверен Барский.