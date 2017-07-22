закрыть
22 июля 2017, суббота, 19:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Звезда «Маски-шоу» ответил русским «защитникам»

2
  • 22.07.2017, 14:30
  • 6,464
Борис Барский

Народный артист Украины, звезда театра «Маски-шоу» Борис Барский рассказал историю, как россияне обещали его защитить.

 Видео с рассказом опубликовано на hromadske.ua.

"Я немножко другую историю расскажу. Я был в Сочи. И там ко мне подходили россияне и говорили: "Не переживай — мы вас защитим. Мы за вас встанем, вы же русскоязычные, мы за вас переживаем". А я говорю им: вот объясните мне, от кого вы меня хотите защитить? У меня вышло семь книг на русском языке. В нашем театре пять моих пьес играют на русском языке. Украина наградила меня высоким званием народный артист Украины, не смотря на то, что я играю на русском языке. Как меня можно еще сильнее ущемить?", - вспоминает артист.

"И вот у него был шок, у этого человека. Я говорю: ну побольше смотри телевизор тогда. Или послушай меня, человека, который там живет. Вот вы видели аншлаг на спектакле — и нормально люди воспринимали (русский язык — ред.). У нас есть анкетки, которые зрители заполняют после спектакля — кто-то на украинском, кто-то на русском — но мы же друг друга прекрасно понимаем", - уверен Барский.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты