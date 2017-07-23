Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров планеты 2 23.07.2017, 17:39

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Александр Усик

В рейтинге Александр Усик обошел двух россиян.

Американское издание ESPN назвало украинца Александра Усика лучшим боксером планеты в тяжелой весовой категории

Об этом говорится на сайте ESPN.

«Усик установил рекорд дивизиона по минимальному количеству боев для выигрыша чемпионского пояса. Украинцу хватило 10 поединков, чтобы превзойти достижение Эвандера Холифилда (12 боев). Усик успешно защитил свой пояс во второй раз, победив единогласным решением судей Майкла Хантера. Теперь Усик решил принять участие во Всемирной суперсерии бокса, где был избран первым номером», – говорится в пояснении к рейтингу.

На втором и третьем местах рейтинга - россияне Мурат Гассиев и Денис Лебедев соответственно.

В рейтинг также вошел следующий соперник Усика - немецкий боксер Марко Хук. Немец оказался на 7-й строчке топ-10 тяжеловесов планеты.

Украинец Александр Усик и немец Марко Хук встретятся в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии 9 сентября в Киеве.