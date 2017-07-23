В Слониме военный МАЗ въехал в легковушку 4 23.07.2017, 17:19

4,070

Фото: Слонимская газета

Инцидент произошел возле военной части на улице Коссовский тракт.

23 июля, во второй половине дня, возле военной части на улице Коссовский тракт в Слониме произошло ДТП.

В результате столкновения военного МАЗа и автомобиля марки «Фольксваген-Пассат» была сильно повреждена задняя часть легковушки, пишет «Слонимская газета».

По утверждению свидетелей этой аварии, «Фольксваген-Пассат» выезжал из двора Коссовского рынка, пропустил автомобиль и повернул налево. А в это время в него ударил военный МАЗ.

По данном факту ведут разбирательство сотрудники ГАИ и юридическая служба группы артиллерии механизированной бригады.