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Трамп поддержал законопроект о санкциях в отношении РФ

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  • 23.07.2017, 19:06
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Дональд Трамп

Один из пунктов проекта закона - запрет президенту США отменять санкции без одобрения Конгресса.

Президент США Дональд Трамп поддерживает новую версию законопроекта о санкциях в отношении России, рассмотрение которой запланировано на вторник, 25 июля. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала ABC News, передает РБК.

«Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, особенно в том, что касается введения этих санкций», — сказала Сандерс.

Она отметила, что первоначальная версия законопроекта «была написана плохо». «Но мы смогли поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация довольна тем, что смогла внести необходимые изменения. И мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас», — подчеркнула Сандерс.

Первоначальная версия законопроекта о новых санкциях, направленных против России и Ирана, была одобрена сенатом 15 июня, однако дальнейшее прохождение документа застопорилось в палате представителей.


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