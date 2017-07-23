Топ-5 загадок iPhone 8 1 23.07.2017, 20:09

Выход нового iPhone 8 от Apple сопровождается немалыми интригами и утечками информации.

О том, как может измениться культовая модель и что стоит ждать поклонникам культового "яблока" сообщает "Лайф".

1. Дату выхода iPhone 8 могут перенести?

В июле аналитик KeyBanc Capital Markets Энди Харгривз заявил, что у Apple проблемы с внедрением новой технологии считывания отпечатков пальцев. И если специалистам не удастся успешно внедрить технологию, то возможна задержка в выпуске новых iPhone.

Позже издание Economic Daily News сообщило, что новые смартфоны Apple начнут собирать на месяц позже сложившегося графика, что повлияет на срок выхода.

Впрочем, недавно аналитик J.P. Morgan Род Холл заявил, что продажи нового флагманского смартфона Apple начнутся в сентябре.

"Мы ожидаем, что к концу сентября будет выпущена ограниченная партия iPhone Pro (iPhone 8), однако в октябре компания начнёт наращивать производство и должна достигнуть целевых объёмов к началу ноября", - пояснил Холл.

Прогноз: 90% - iPhone 8 выйдет в срок.

2. У нового iPhone не будет кнопки Home?

Безрамочный айфон - это уже свершившийся факт. Производитель чехлов для смартфонов Nodus опубликовал компьютерные изображения iPhone 8, сделанные на основе заводских трехмерных моделей будущего айфона. На нем действительно видно, что экран 8-й модели будет безрамочным - как у телефонов Samsung, кнопка Home с него исчезнет, а наверху останется лишь узкая площадка для камеры, динамика и датчиков. На задней панели, как и ожидалось, красуется вертикально расположенный модуль двойной камеры.

Прогноз: 99% - iPhone 8 будет безрамочным и без кнопки "Домой".

3. Из-за нового дизайна передней панели iPhone лишится TouchID — сканера отпечатка пальцев?

Полюбившийся всем пользователям Touch ID действительно, скорее всего, исчезнет. Это ожидаемо, учитывая, что телефон станет безрамочным. Главный вопрос, какой выход из ситуации придумают инженеры Apple. Вариантов несколько.

Самый маловероятный - кнопка, считывающая отпечаток, на задней панели. В Сети даже появлялись фото якобы рабочих прототипов нового айфона как раз с такой задней панелью. Но, скорее всего, это фейки.

Второй вариант: Touch ID заменит система распознавания лиц. По данным СМИ, в основной камере устройства будет использоваться поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), который обеспечит измерение глубины изображения при работе с дополненной реальностью, а также более быструю автофокусировку во время съёмки.

Третий вариант: кнопку "Домой" заменят "функциональной зоной", похожей на тачбар новых MacBook. Сенсор займёт всю поверхность под дисплеем и сможет считывать отпечатки в любом месте, что сделает работу более комфортной. Также предполагают, что в сенсорной зоне может находиться отдельный дисплей, позволяющий сделать работу Touch Bar - приложений привычной для пользователей iOS и MacOS.

Прогноз: 99% - iPhone 8 точно будет без Touch ID, а вот что ее заменит, можно только догадываться. 75% - что это будет сенсорная зона на передней панели, 25% - система распознавания лиц.

4. Размеры нового iPhone изменятся по сравнению с "семёркой"?

Диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеры iPhone 7, имеющего 4,7-дюймовый экран. Корпус смартфона будет выполнен из нержавеющей стали и стекла. Всего ожидается, что будет выпущено три модели: с диагональю экрана 4,7, 5,5 и 5,8 дюйма. Все три модели будут оснащены постоянной памятью объёмом 64 или 256 гигабайт.

iPhone 7 продается в шести цветовых решениях: оникс, черный, серебристый, золотой, розовое золото и красный. В новой модели возможно появится ещё один цвет - "зеркальный".

Прогноз: 75% - размеры будут прежними.

5. Цена…

Цена на новый iPhone долго оставалась неизвестной. Но недавно представители компании сообщили, что в США новый гаджет будет стоить в районе $1000. Интересно, что аналитики J.P. Morgan уверены: из-за наличия дисплея OLED, технологий беспроводной зарядки и распознавания лиц пользователей цена смартфона будет начинаться с отметки $1100.