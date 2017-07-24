закрыть
24 июля 2017, понедельник, 8:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

РФ разместила на границе с Украиной три дивизии

3
  • 24.07.2017, 8:03

В последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями.

Девизии предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150 (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрания российским руководством именно этих соединений для пребывания на постоянной основе у восточных границ Украины", - заявил Муженко.

По его словам, организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствуют о том, что эти русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.


Мнение

Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты