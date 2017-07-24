РФ разместила на границе с Украиной три дивизии 3 24.07.2017, 8:03

В последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями.

Девизии предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150 (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрания российским руководством именно этих соединений для пребывания на постоянной основе у восточных границ Украины", - заявил Муженко.

По его словам, организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствуют о том, что эти русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.