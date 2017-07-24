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Brutto&Ляпис выступят на фестивале фейерверков с пиротехническим шоу

  • 24.07.2017, 10:45
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Четыре масштабных шоу пройдут в августе в горнолыжном комплексе «Логойск».

Международная команда пиротехников приступила к подготовке четырех масштабных шоу, которые пройдут 26 августа в горнолыжном комплексе «Логойск». Как сообщили организаторы, первое пиротехническое представление готовит белорусская команда совместно с группой Brutto&Ляпис, пишет tut.by.

Профессионалы зрелищных постановок соберутся на «Навальніце» этим летом. Сегодня стало известно, что первое пиротехническое шоу готовит белорусская команда, которая принимала участие в постановке пиротехнического шоу для группы «Rammstein».

Следующие три команды готовят панорамные музыкальные фейерверки, которые будут оценивать профессиональное жюри и зрители. Среди самых активных зрителей пройдет розыгрыш сертификата на профессиональный фейерверк.

Площадка фестиваля ждет гостей с 12.00. До официального открытия, которое стартует в 20.00, организаторы готовят развлекательную программу: холли-фэст, мастер классы от спортивных клубов, лазертаг, скалодром, полоса препятствий, лучный тир, канатная дорога и аттракционы на воде.

А еще здесь развернется интернациональный фудкорд от участников фестивалей уличной еды, появится пляжная зона с диджеем и лаунж-зона с кальянами.

Музыкальную часть фестиваля откроют группы Мантана и Нагуаль. Гвоздем программы станет выступление группы Brutto & Ляпис, лидер которой — Сергей Михалок является добрым талисманом для фестиваля, поддерживая его формат и статус.

Место проведения — ГСОК «Логойск»

Время: 12.00−23.30

Билеты: до 24 августа — 25 руб., семейный (2 взрослых + 3 детей) — 40 руб., групповой (5 человек) — 100 руб., детям до 12 лет в сопровождении родителей — бесплатно)

В день мероприятия билеты можно приобрести у входа на фестиваль, стоимость их возрастет.


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