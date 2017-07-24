Наш человек в Ирландии: Белорусы должны поверить в лучшее будущее 5 24.07.2017, 10:56

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Саксофонист Антон Петельчиц из Гродно сегодня один из самых известных и востребованных музыкантов в Ирландии.

Белорус приехал в Дублин по приглашению друга, как думал, на полгода. Но зеленый остров принял Антона настолько радушно, что здесь он живет уже около 12 лет. Саксофонист играет в элитарных гольф- и яхт-клубах, сотрудничает с популярными диджеями и совсем скоро выпустит свой первый сольный альбом, пишет kp.by.

«Совсем скоро обо мне узнали во всей стране»

По приезде в Ирландию Антону не пришлось первое время работать официантом в придорожном кафе или мыть посуду в «МакДональдсе», как это часто случается с новоиспеченными эмигрантами. Его история началась со счастливого случая.

- В Ирландию меня позвал друг из Минска. Все время мне говорил: приезжай, здесь классно! Я решил попробовать, и мне сразу повезло. У хозяина квартиры Дремота Кидда, которую я снимал, был ресторан и кафе. Он узнал, что я саксофонист, и предложил играть у него. С этого и началась моя карьера в Дублине. Мы так хорошо сработались, что он пригласил меня к себе домой на Рождество. В Ирландии на такой праздник зовут только близких друзей семьи. Это была большая честь для меня. Могу сказать, что у всех, с кем я дружу в Ирландии, отсутствуют стереотипы о выходцах из бывшего СССР. Они открыты и дружелюбны, - рассказывает Антон.

Через полгода музыканту надо было выбирать: возвращаться домой или продлевать рабочую визу в Ирландии. Антон часто общался с однокурсниками, которые жаловались на тяжелое экономическое положение в Беларуси и говорили, что на родину возвращаться пока не стоит. Музыкант прислушался. А дальше отзывы благодарных посетителей ресторана и хорошие рекомендации его владельца сделали свое дело. Белоруса позвали играть в престижный ресторан на берегу моря. Один из владельцев был знаком с Берти Ахерном, бывшим премьер-министром Ирландии.

- Мне очень повезло, потому что эта работа позволила мне в итоге выступать в престижных гольф- и яхт-клубах. Совсем скоро обо мне узнали во всей Ирландии. Она, конечно, «деревня», Но если посмотреть на статистику на душу населения, здесь больше вертолетов, чем в любой другой стране, - шутит Антон. - Когда приехал, экономика развивалась интенсивно - проходил так называемый «Кельтский тигр» (экономический термин, используемый для описания экономического роста Ирландии. С 1996 по 2007 год внутренний валовой продукт Ирландии увеличивался в среднем на 7,1% в год, что превысило не только мировые показатели, но и показатели быстрорастущих азиатских стран. Быстрее, чем в Ирландии, росли показатели лишь в отдельных азиатских государствах, например, в Китае). Финансовые инвестиции в Ирландию из Евросоюза были большие, страна строилась и процветала - вакансий было очень много. Итальянцы, французы, испанцы, португальцы, но и, конечно, выходцы из Восточной Европы приезжали на работу.

- После жизни в Беларуси ты, наверное, испытал культурный шок?

- Нет. Ирландия только выходила из кризиса. Дороги были настолько разбиты, что по пути в город Корк можно было потерять колесо. Страна была в числе самых отсталых по качеству дорог и другой инфраструктуры в Европе. Здесь не было никаких крупных компаний – ирландцы производили только виски и сельскохозяйственные продукты. Но потом пришли такие гиганты, как Apple, Philips, Dell и другие. Экономика росла с невероятной скоростью!

«У белорусов оптимизм подавлен!»

За 12 лет жизни в ирландской столице Антон участвовал в концертах и проектах со многими диджеями Ирландии, Великобритании и других стран Европы ( около 60 совместных проектов). Музыкант представлял Ирландию на фестивале в Великобритании Boom Town Festival. Он также преподавал в Доминиканском колледже для девочек (в Ирландии общеобразовательные школы разделены на школы для девочек и для мальчиков), а сейчас дает частные уроки ирландским студентам. Совсем скоро выйдет его первый сольный альбом «На сцене природы».

- Мой альбом - проявления меня. Музыка философская: о пространстве, красоте и природе. Я бы даже назвал ее лечебной. Альбом записывал в студии, где из широкого окна открывается невероятный вид: старая ирландская кельтская церковь окутана необъятным небом. Это давало много пространства для музыкальной мысли. Еще в 4 утра приезжал к морю, чтобы записать звуки морской волны, ветра и дыхания природы. В это время суток меньше посторонних шумов. Все записи использовал в альбоме.

- Как изменились твои взгляды за эти 12 лет? Что бы ты посоветовал белорусам перенять у ирландцев?

- У ирландцев есть прекрасная черта: они стараются не обижать людей. Например, в супермаркете на кассе работает новичок. Он немного замешкался, медленно обслуживает. Но никто в очереди не будет причитать или возмущаться, как в Беларуси. Все будут стоять улыбаться - никакого напряга. Они не хотят никого обидеть своей мимикой. У нас же чувствуется контраст. Основная часть белорусов будто говорит: у нас нет будущего. Но можно посмотреть на другие страны, где идет война, где люди реально голодают. А у нас настолько подавленный оптимизм! Даже агрессия какая-то.

Еще можно позаимствовать культуру общения в сфере обслуживания. Вот звонишь в справку ж/д вокзала, а там: че вам надо? Ну что такое! Это же государственное заведение, а культуры у обслуживающего персонала нет. Сейчас в Беларуси открыли безвизовый въезд, и нужно усиленно работать над гостеприимством в обслуживании. Это лицо страны. Неважно, какое у тебя настроение - ты должен делать профессиональную улыбку.

- А что тебя удивляет в ирландцах?

- Единственное, что меня удивляет, - ирландцы много пьют. Не задумываются, сколько они пропивают и как при этом выглядят. Женщины очень сильно напиваются - даже больше, чем мужчины. Когда я играю в клубах, вижу, как они засыпают на стульях. Смотришь и думаешь: то ли от тоски, то ли от традиций? Жалко девушек - теряют свой женский облик… В Беларуси я такого не видел. Но в целом ирландцы - очень веселая и дружелюбная нация.

«Если влюблюсь, хоть завтра вернусь в Беларусь»

Антон живет в уютном районе Дублина около Национального ботанического сада. Но, несмотря на востребованность, музыкант до сих пор снимает жилье. Недвижимость в Ирландии очень дорогая. Не каждый отважиться купить квартиру или дом в кредит - проценты сумасшедшие.

- Дом в моем районе стоит в среднем 750 тысяч евро. Если ты берешь кредит, через 20 лет выплатишь банку почти 2 миллиона евро. Но банкиры смотрят не только на твой доход, но и на состояние здоровья. Ты должен доказать, что физически здоров и тем самым гарантировать банку, что сможешь выплатить кредит. Также нужны поручители. Честно говоря, очень многие люди потеряли свои дома. Во время «Кельтского тигра» цены взвинтили бешеные на недвижимость. Банки присылали домой листовки: бери кредит без депозита! А потом цены упали в два раза. Развод такой серьезный был. Люди даже покушались на банкиров. В то время мой друг купил в кредит дом в деревне за 350 тысяч евро, а потом точно такой же дом по соседству стоил 120 тысяч. Только представь, как люди себя чувствовали? Снимать квартиру тоже недешево: 1500 - 1700 евро в месяц (средняя зарплата в Ирландии - 2000 - 2200 евро в месяц. - Авт.).

Правда, музыкант никогда не теряет связь с родиной: навещает родителей и друзей в Беларуси. Здесь он мечтает встретить… спутницу жизни, с которой будет гармония и взаимопонимание.

- Если влюблюсь, хоть завтра вернусь в Беларусь. Я и так отдал слишком много времени в жизни музыке… Считаю, что белоруски - самые классные девчонки в мире.

- То есть ирландок ты не рассматриваешь?

- Был опыт, но все равно чувствуется, что мы разные. Чего-то не хватало - наверное, родной души. Хочется смотреть вместе фильмы на русском, готовить оливье или съесть кусочек пикантного сала. Для ирландки сало - это дикость. Как можно есть жир? - улыбается Антон. - Поэтому в быту создается какой-то дискомфорт. У друзей тоже был опыт отношений с местными девушками, но что-то не то. Все стараются найти своих девчонок. К тому же ирландки - такие босси (англ. bossy - «власная»). Прижмет под каблук - и не заметишь. Очень самодостаточные женщины. Поэтому надеюсь встретить свою будущую жену в Беларуси. Самое главное, чтобы между нами была гармония. Все мы люди, и хотим ласки и любви.