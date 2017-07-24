Степной лунь поселился в Беларуси впервые за 100 лет 24.07.2017, 22:11

Фото: Владимир Бондарь

Гнездо степного луня обнаружено в Могилевском районе.

Фотограф-анималист Владимир Бондарь нашел в Могилевском районе гнездовье степного луня (Circus macrourus). Это чрезвычайно редкая для Беларуси птица в последний раз гнездилась в нашей стране в 1916 году.

Бондарь три дня следил за птицей на убранном поле озимого рапса. 15 июля он сфотографировал слетка луня. Специалисты из florafauna.by подтвердили, что это именно степной лунь, передает «Еврорадио».

Птица была на том же поле 18 июля, когда у фотографа получилось сделать больше снимков. Однако не было уверенности, что лунь именно белорусский, а не прилетел к нам, например, из России.

Позже орнитологи заметили рядом с птенцом взрослую самку. Это решило споры о происхождении молодой птицы в пользу Могилевщины.

Регистрация гнездовья степного луня станет научным фактом, если будет утверждена Белорусской орнито-фаунистической комиссией (БОФК), сообщает (birdwatch.by ews).

Луни занесены в Красную книгу Беларуси. Это единственная хищная птица, гнездящаяся на земле. Для того, чтобы спрятать гнездо, птицам нужна сравнительно высокая растительность. И если они выбирают для гнездовья поля, которые вскоре будут скошены, они попадают в ловушку.

Многолетние травы и люцерну скашивают обычно до конца мая, и все кладки луней в таких местах погибают. А озимые зерновые и рапс дают шанс вылететь как минимум некоторым птенцам. Время от откладки яйца до вылета птенцов из гнезда занимает у луней около двух месяцев.