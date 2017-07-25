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Журналистку будут судить за материал о сносе домов в Гомеле

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  • 25.07.2017, 7:58
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Лариса Щирякова
Фото: «Радыё Свабода»

В отношении гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой составлен протокол за «незаконное изготовление продукции СМИ».

Имеется в виду сотрудничество с польским спутниковым телеканалом «Белсат» без аккредитации белорусского МИД.

«Об этом мне сообщили по телефону из Советского райотдела милиции, - рассказала Лариса Щирякова Службе мониторинга ОО «БАЖ». - Протокол ко мне еще не дошел. Известно лишь, что милиционеры составили протокол за видеосюжет о намерении властей снести свыше полусотни частных жилых домов в Гомеле в границах улиц Богдана Хмельницкого - проспект Речицкий - Чкалова. Такое намерение властей вызвало возмущение у многих здешних жителей. Руководители администрации района и управления архитектуры города должны были собирать 10 июня горожан. Об этом я сняла видео и разместила на платформе видеохостинговой компании Youtube, некоторые снимки телеканал «Белсат» использовал в сюжете: «Чиновники разрешили строить жилье, а теперь хотят снести его».

Милиция предупредила Щирякову, что протокол будет направлен в суд. В этом году это не первое административное дело, которое милиция заводит против независимой журналистки

Три раза журналистку штрафовали якобы за незаконное изготовление продукции СМИ. Еще один протокол касается участия в несанкционированном массовом мероприятии в Рогачеве, где Щирякова освещала массовый протест против «тунеядского» декрета № 3.

Общая сумма штрафов составила 2576 рублей.

Еще два штрафа Щирякова получила за отсутствие регистрации собаки и выгруженный на улице песок у своего частного дома.


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