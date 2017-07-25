Волонтер Юрий Касьянов: Путин попрет через Беларусь? 25.07.2017, 10:11

Юрий Касьянов

Украинский волонтер Юрий Касьянов заявил, что его прошедшие АТО друзья уверены в будущем вторжении России в Украину.

Об этом он написал в Facebook.

"Мои друзья – оба воевавшие – спорят на ящик виски, какая будет битва: большая или маленькая? Вторгнется ли российская армия в открытую, или будет гнать впереди пушечное мясо коллаборантов, поддерживая их артиллерийским огнем? Рискнет ли применить боевую авиацию, или ограничится ракетными ударами по нашим тылам? Попрет через Беларусь, разрежет фронт в районе Славянска или двинет танковые колонны со стороны Новоазовска?" – рассказал он.

Волонтер подчеркнул, что украинцам нельзя надеяться на "мирные планы" по окончанию войны на Донбассе.

"Тех, кто убаюкивает украинскую нацию "мирными планами", кто разоружает общественное сознание пораженческой пропагандой, кто не мобилизует народ на войну с агрессором, история осудит как предателей. И может быть, не только история", – предупредил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.