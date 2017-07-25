Беларусь ищет торговых партнеров в лице Зимбабве и Буркина-Фасо 3 25.07.2017, 11:48

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Вместо покорения европейских рынков, власти продают трактора в Африку.

Согласно данным Национального статистического комитета (Белстата), товарооборот Беларуси с Египтом — ключевой страной-партнером на африканском континенте в указанный период вырос на 140,6% и составил 41,6 млн долларов. Египет входит в довольно обширный список африканских стран, куда зувеличиваются поставки белорусской продукции. В январе – мае 2017 года они выросли в 3,4 раза (26,4 млн долларов), пишет «Завтра твоей страны».

В 54 раза за этот период вырос экспорт из Беларуси в Анголу (до 31 млн долларов), в 57 раз – в Зимбабве (12,8 млн долларов), в 16 раз – в Камерун (3,3 млн долларов), в 3,4 раза – в Сенегал (8,2 млн долларов), на 126,8% - в Марокко (16,7 млн долларов), на 122,8% - в Нигерию (7,5 млн долларов), на 104,9% - в Кот Д`Ивуар (13,1 млн долларов), на 128,9% - в Гану (3,2 млн долларов), в 19 раз – в Гвинею (1,8 млн долларов).

С большинством из перечисленных государств (за исключением Кот Д`Ивуара, Ганы и Гвинеи) Беларусь имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса.

Небольшая группа стран Африки значительно нарастила ответные поставки. Если экспорт белорусских товаров в Танзанию увеличился в 3,1 раза (346,7 тыс. долларов), то импорт прирос в 13 раз (13,4 млн долларов). Упал экспорт и соответственно вырос импорт в торговых отношениях Беларуси с Кенией (рост импорта из этой страны в 8,9 раза - до 12,2 млн долларов) и Бенином (на 74,3% - до 23,1 млн долларов).

Странами, с которыми товарооборот падал, стали в январе-мае Буркина-Фасо, Мали, а также Камерун и Нигерия (из них резко сократился импорт).