В Минске на улице Академической столкнулись троллейбус и грузовик 25.07.2017, 13:19

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Пострадало восемь человек.

В Минске на улице Академической около полудня произошло ДТП. Самосвал двигался задним ходом и врезался в троллейбус. Пострадало восемь человек, сообщили в ГАИ Минска, пишет tut.by.

Об аварии нам рассказал очевидец Арсений.

— На месте работает ГАИ и приехало несколько скорых. Видно, что ДТП произошло недавно, — рассказал водитель.

Как сообщили в ГАИ самосвал выезжал со стороны Ботанического сада задним ходом, водитель большегруза не заметил троллейбус и врезался в него. Травмы — порезы и ссадины получило восемь человек. Им всем оказана медицинская помощь.

На месте аварии работает ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей по мере возможности объезжать участок.

— Водителям большегрузов стоит помнить о том, что обзорность их автомобиля сильно ограниченна при движении задним ходом. При совершении этого маневра водителю стоит убедится в его безопасности или попросить у прохожих помощи, — отметил начальник отдела пропаганды и агитации ГАИ Минска Сергей Зараник.