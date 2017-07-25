Ким Чен Ын снова запустит ракету «по Японии» 25.07.2017, 19:43

Ким Чен Ын

КНДР готовится еще к одному запуску ракеты.

Северная Корея, по-видимому, готовится еще к одному ракетному испытанию, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США. По его словам, в городе Кусон в пятницу были замечены транспортные средства, перевозящие оборудование для запуска баллистических ракет.

Собеседник CNN отметил, что после обнаружения такого оборудования запуск может произойти в течение шести дней. Таким образом, он может пройти 27 июля, когда в КНДР отмечают национальный праздник в честь окончания Корейской войны, добавил чиновник.

4 июля Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, которую в США идентифицировали как межконтинентальную. По заявлениям Пхеньяна, она может нести тяжелый ядерный заряд. Лидер КНДР уточнил, что это подарок янки на День независимости.

Ранее неоднократно сообщалось, что Вашингтон готов задействовать в отношении Северной Кореи весь спектр возможностей, чтобы защитить от ядерной угрозы себя и своих союзников.