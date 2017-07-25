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Взятки не с грядки

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  • 25.07.2017, 20:02
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В суде Центрального района стартовал процесс по «делу банкиров».

Минувшая неделя ознаменовалась началом в суде Центрального района Минска процесса по уголовному делу о вскрытой КГБ коррупции в «Беларусбанке». На скамье обвиняемых места заняли бывший первый зампредседателя правления Геннадий Господарик и его подельник Николай Цырто, в прошлом замдиректора департамента - начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями, пишет belgazeta.by.

О задержании Геннадия Господарика стало известно в июне 2016г. По сообщению КГБ, банкир был взят с поличным в момент получения взятки в размере $14 тыс. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Позже председатель КГБ Валерий Вакульчик пояснил журналистам, что «по сути дела, это была взятка, в которую вмешались мы. Но вообще реальные суммы намного больше, на порядки больше».

О каких суммах идет речь, в чем еще обвиняются топ-менеджеры крупнейшего банка страны, стало известно из оглашенного прокурором Юрием Шерсневым обвинительного заключения. Однако перед этим этапом судебного следствия защитники обвиняемых предприняли попытку освободить зал заседания от посторонних - они заявили ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, поскольку, по их мнению, в материалах дела содержится коммерческая тайна банка, не подлежащая разглашению.

Геннадий Господарик и Николай Цырто поддержали ходатайство адвокатов, а прокурор выступил против. В итоге суд под председательством Татьяны Оковитой ходатайство оставил без удовлетворения. Процесс продолжился в открытом режиме.

Оглашение обвинительного заключения началось с эпизодов, инкриминируемых Геннадию Господарику. На это ушло более часа, все это время бывший банкир сосредоточенно что-то записывал в общую тетрадь, в которой чистыми оставались лишь несколько листов. Изредка он что-то сверял и правил в другой такой же тетради, полностью исписанной. Казалось, что за свою свободу он намерен побороться.

ВСТУПИЛ В ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР

Перечислив ранее занимаемые Господариком должности в «Беларусбанке», Шерснев продолжил: «Являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, являясь лицом, занимающим ответственное положение, в обязанности которого входило проведение тендерных торгов по приобретению кассового и инкассаторского оборудования, курируя управление кассового обслуживания департамента по работе с ценностями банка в период с конца 2009г. по начало 2010г. (точнее время не установлено), вступил в преступный сговор с представителем коммерческих структур Бучневым на получение незаконного денежного вознаграждения исключительно в связи с занимаемым им должностным положением…»

Господарик с 2002г. был зампредседателя правления «Беларусбанка». Должность первого зама он занял 1 февраля 2012г. И, как особо подчеркнул гособвинитель, в разное время он кратковременно исполнял обязанности главы правления. А первый раз взятку взял от Бучнева, согласно обвинению, в конце 2009г. - начале 2010г. в сумме $4 тыс. в ресторане «Чумацький шлях». В этом же заведении в конце 2010г. взял и второй раз - 3 тыс. евро.

Следующий взяточный эпизод относится к апрелю-маю 2013г. В автомобиле Бучнева Господарик получил уже $70 тыс. А 25 апреля 2014г., опять в машине Бучнева, он принял уже $90 тыс. Следующая взятка была получена банкиром от предпринимателя 31 декабря 2014г. в сумме $2 тыс.

Остальные взяточные эпизоды Господарика связаны с обвиняемым Цырто, который, по выводам следствия, передал своему начальнику в его служебном кабинете осенью 2015г. $32 тыс. и $14 тыс. 15 июня 2016г., в день задержания с поличным обоих. Итого: Господарик обвиняется в получении семи взяток на общую сумму $210 тыс. и 3 тыс. евро за то, что оказывал коммерческим структурам содействие в победе на конкурсах и заключении договоров на поставку различного оборудования для нужд «Беларусбанка».

В их числе: табло курсов валют, счетно-сортировочные машинки банкнот, сортировщики монет и прочие, как отмечается в обвинении, «средства автоматизации».

Помимо обвинений в совершении преступлений по ч.2 и ч.3 ст.430 УК (получение взятки повторно в крупном и особо крупном размере) Господарику инкриминируются ч.2 и 3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) с нанесением существенного вреда и существенного ущерба банку. По выводам следствия, с его помощью закупалось очень дорогое оборудование, хотя были и более выгодные предложения от других участников тендеров. Ущерб оценен в сумму BYN564 тыс.

БРАЛ, ДАВАЛ, ПОДСТРЕКАЛ

Подельник Господарика Николай Цырто обвиняется в получении взятки, даче взятки, в подстрекательстве к даче взятки и злоупотреблении служебными полномочиями.

Согласно оглашенному тексту обвинения, Цырто после задержания с поличным некоторое время находился под домашним арестом, под стражу его взяли в августе 2016г. Его роль в этой криминальной истории, оценку которой даст суд, сводилась к тому, что он готовил задания для проведения тендеров с указанием конкретных марок банковского оборудования, поставками которого занимались подконтрольные Бучневу фирмы. За свои услуги, отмечается в обвинении, он также получал деньги и подговаривал людей бизнеса давать взятки Господарику.

Из текста обвинительного заключения следует, что Цырто в апреле-мае 2013г. в различных местах Минска и в поселке Колодищи в несколько этапов принял от Бучнева $220 тыс. Еще $250 тыс. от этого предпринимателя он получил в апреле-мае 2014г.

После оглашения обвинительного заключения судья поинтересовалась позицией обвиняемых по всем эпизодам обвинения. По семи взяточным Господарик семь раз ответил коротко: «Признаю». В то же время он отказался признавать свою вину по 424-й статье УК. Обвиняемый Цырто на вопрос судьи ответил: «Свое отношение к предъявленному мне обвинению в части признания или не признания своей вины по всем статьям я выскажу в ходе моего допроса». Оба дружно заявили, что на этом этапе судебного следствия они отказываются давать показания.

Процесс продолжился сегодня.


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