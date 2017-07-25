Британский истребитель был поднят в воздух из-за самолетов РФ 25.07.2017, 21:36

Истребитель взлетел с румынской авиабазы в Константе на побережье Черного моря.

Истребитель Typhoon Королевского военно-воздушного флота, базирующийся в Румынии, был поднят в небо в ответ на появление российских бомбардировщиков рядом с авиапостранством НАТО над Черным морем. Об этом сообщается на сайте воздушных сил Великобритании, передает liga.net.

Отмечается, что истребитель взлетел с румынской авиабазы в Константе на побережье Черного моря.

Стратегические бомбардировщики TU-22 Backfire воздушных сил РФ двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО.

Вчера, 24 июля самолет-разведчик ВВС США RC-135W и самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3CF AWACS г осуществили полеты на границе России и Польши.