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Британский истребитель был поднят в воздух из-за самолетов РФ

  • 25.07.2017, 21:36

Истребитель взлетел с румынской авиабазы в Константе на побережье Черного моря.

Истребитель Typhoon Королевского военно-воздушного флота, базирующийся в Румынии, был поднят в небо в ответ на появление российских бомбардировщиков рядом с авиапостранством НАТО над Черным морем. Об этом сообщается на сайте воздушных сил Великобритании, передает liga.net.

Отмечается, что истребитель взлетел с румынской авиабазы в Константе на побережье Черного моря.

Стратегические бомбардировщики TU-22 Backfire воздушных сил РФ двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО.

Вчера, 24 июля самолет-разведчик ВВС США RC-135W и самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3CF AWACS г осуществили полеты на границе России и Польши.


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