США и Россия не договорились о возвращении дипломатических дач 4 26.07.2017, 9:24

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Вопрос вывода из-под американских санкций дипломатических дач РФ является "болезненным" для российской стороны.

Россия и США пока не договорились о возвращении РФ двух российских дипломатических резиденций, так называемых "дипломатических дач" на территории США, заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт на брифинге 25 июля.

По ее словам, вопрос вывода из-под санкций дипломатических дач является "болезненным" для российской стороны.

"Что касается дач, то переговоры по этому вопросу продолжаются", – сказала Нойерт. Она добавила, что в настоящее время "не принято никаких решений".

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что, несмотря на обвинения российской стороны в ограничении права использовать дипломатическое имущество РФ на территории США, официальный Вашингтон имеет полномочия "ограничивать допуск к этим учреждениям из-за той деятельности, которая там имела место".

29 декабря 2016 года США приняли решение о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух российских дипмиссий – в Нью-Йорке и Мэриленде – в ответ "на кампанию по притеснению американских дипломатов в Москве".

29 июня газета Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией, в том числе среди возможных вариантов значится возвращение "дипломатических дач" в Нью-Йорке и Мэриленде.

4 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных резиденций посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение.