К чему могут привести игры властей со ставкой рефинансирования 2 26.07.2017, 12:21

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Процентные ставки приблизились к историческому минимуму.

Национальный банк Беларуси с 19 июля снизил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт до 12% годовых, что является минимальным показателем за последние шесть лет (с 15 марта 2011 г.). Причем до исторического минимума ставки рефинансирования (10%) уже рукой подать. Однако нужно ли сейчас форсировать процесс снижения процентных ставок на финансовом рынке? Ведь чрезмерное снижение процентных ставок по рублевым депозитам чревато усилением инфляционных и девальвационных рисков в экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пишет Александр Муха для «Нашего мнения»

Значение ставки рефинансирования по-прежнему находится в положительной области относительно годовых темпов инфляции (6,5% в июне 2017 г. по сравнению с июнем 2016 г.).

При этом верхняя граница ставок по рублевым вкладам физических лиц сейчас также опустилась до 12% годовых.

Кроме того, обращает на себя внимание заметное падение средней ставки по новым рублевым депозитам населения. Так, средняя ставка по новым рублевым депозитам физических лиц в июне 2017 г. снизилась до 6,8% годовых против 13% в январе 2017 г. и 22,9% в январе прошлого года. Следует пояснить, что за вычетом налогов эффективные значения процентных ставок выглядят еще ниже.

Необходимо отметить, что средняя ставка по новым рублевым депозитам населения в июне текущего года снизилась до минимального значения за всю историю независимой Беларуси, едва перекрывая годовые темпы инфляции. Причем добиться такого результата удалось без каких-либо существенных негативных последствий для внутреннего валютного рынка и денежно-кредитной сферы.

Такая динамика средней ставки по новым рублевым вкладам физических лиц обусловлена, в первую очередь, существенным снижением процентных ставок по отзывным депозитам. Так, средняя ставка по новым срочным рублевым отзывным вкладам населения в июне 2017 г. составила 4,7%, в то время как по безотзывным депозитам – 9%.

Таким образом, отзывные рублевые депозиты физических лиц в среднем уже не перекрывают инфляцию в годовом исчислении.

Интересно, что заметное снижение ставок по рублевым депозитам пока не привело к серьезному оттоку рублевых вкладов из банковского сектора либо к перераспределению рублевых депозитов в валютные вклады. Так, срочные рублевые депозиты населения в первом полугодии 2017 г., напротив, увеличились на BYN 280,8 млн (или на 9,5%) до BYN 3,231 млрд на 1 июля (с учетом начисленных банками процентов), что в долларовом эквиваленте составляет около USD1,665 млрд.

Вместе с тем, не исключено, что в сентябре 2017 г. – августе 2018 г. могут материализоваться риски, связанные с оттоком рублевых вкладов из банков и перераспределением рублевых депозитов в валютные вклады, поскольку отдельные вкладчики могут не продлить рублевые депозиты и направить их на покупку потребительских товаров и иностранной валюты (в том числе для последующего приобретения подешевевших объектов недвижимости).

В данном случае наряду с низкими процентными ставками в качестве дополнительных негативных факторов могут выступить ускорение инфляции на фоне подорожания плодоовощной продукции (из-за менее благоприятных погодных условий) и уменьшение чистого предложения иностранной валюты со стороны населения, что вкупе с ростом зарплат белорусских работников может привести к возобновлению девальвационного давления на обменный курс белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам.

По данным Нацбанка Беларуси, население в первом полугодии 2017 г. продало на чистой основе с учетом безналичных операций USD1,134 млрд. Структура чистого предложения валюты населением в первом полугодии 2017 г. выглядит следующим образом: чистая продажа наличной валюты – USD1,344 млрд и конвертация рублевых депозитов в валютные вклады на чистой основе – минус USD209,9 млн.

На наш взгляд, с учетом вышеперечисленных факторов в текущей ситуации остается все меньше пространства для дальнейшего снижения процентных ставок по рублевым депозитам физических лиц. Вероятно, сейчас стоит взять определенную паузу в процессе снижения процентных ставок по рублевым и валютным вкладам населения.

Тем более что средняя ставка по новым валютным депозитам физических лиц в июне 2017 г. снизилась до минимальных 1,4% годовых против 2% в январе 2017 г. и 3,7% в январе прошлого года.

Соответственно, спред между средними процентными ставками по новым рублевым и валютным депозитам населения в июне 2017 г., по расчетам BusinessForecast.by, сузился до минимальных 5,4 процентных пунктов против 11 процентных пунктов в январе 2017 г. и 19,2 процентных пунктов в январе прошлого года.

При этом обращает на себя внимание заметное снижение ставок по отзывным валютным вкладам физических лиц. Так, средняя ставка по новым срочным валютным отзывным депозитам населения в июне 2017 г. составила всего лишь 1,2%, в то время как по безотзывным вкладам – 2,2%. С учетом налогообложения эффективные значения процентных ставок выглядят еще менее привлекательно.

По данным Нацбанка Беларуси, валютные депозиты населения в первом полугодии 2017 г. сократились на USD68,5 млн (или на 0,9%) до USD7,362 млрд на 1 июля.

Снижение процентных ставок по валютным вкладам может подтолкнуть население к поиску новых инвестиционных инструментов с более высокой доходностью и с более высоким риском.

Причем в условиях уменьшения процентных ставок по валютным депозитам, валютным облигациям белорусских банков и валютным государственным облигациям есть риск того, что отдельные вкладчики предпочтут переложить часть своих средств в инвестиционные инструменты за рубежом, включая акции и облигации зарубежных эмитентов, криптовалюты (например, биткоин) и др. Это может привести к оттоку иностранной валюты из банковского сектора страны со всеми вытекающими негативными последствиями.