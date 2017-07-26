В Беларуси дорожает газ для отопления 2 26.07.2017, 18:10

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Стоимость тысячи кубометров газа для населения увеличилась на 7,6 рубля.

Министерство антимонопольного регулирования скорректировало цены на природный газ, отпускаемый для отдельных категорий пользователей, сообщается на Национальном правовом портале республики.

Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ № 40, принятым 20 июля текущего года.

Так, предельная максимальная цена на природный газ (без НДС) за тысячу кубометров газа составит 334,66 рубля для:

- юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, в том числе проживающего в жилищном фонде, техническое обслуживание которого осуществляется юридическими лицами, не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, при потребленном объеме природного газа в 2016 году до 500 млн. куб. м;

товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, при потребленном объеме природного газа в 2016 году до 500 млн. куб. м;

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при потребленном объеме природного газа в 2016 году от 500 и свыше млн. куб. м.

Ранее для указанных категорий пользователей стоимость тысячи кубов газа составляла 327 рублей и шесть копеек.

Постановлением также определены максимальные цены на газ для юрлиц – резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" – 335,75 рубля (без НДС) за тысячу кубов.