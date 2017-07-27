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Геращенко: Саакашвили скрыл важные факты при получении гражданства Украины

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  • 27.07.2017, 7:45
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Антон Геращенко

Советник главы МВД Украины обнародовал свою версию резонансного решения.

Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Это стало причиной лишения его украинского гражданства. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Михаил Саакашвили действительно лишен статуса гражданина Украины. Это сделано в строгом соответствии с Законом, на основании ст. 21 закона Украины о гражданстве. Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышлено скрыл", - написал Геращенко.

Он отметил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

Геращенко добавил, что "считал и считает ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили".

"Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщает, что экс-губернатора могли лишить гражданства из-за того, что при заполнении соответствующих документов он не указал информации о судимости.

"Он потерял гражданство, потому что при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел - по нему несколько тяжелых дел в Грузии", - сказал собеседник издания.

"Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение", - добавил он.

Ранее сегодня, 26 июля, в СМИ появилась информация о лишении Саакашвили украинского гражданства "из-за внесения в анкету ложных данных".

В пресс-службе Саакашвили опровергли информацию о лишении политика украинского гражданства. Государственная миграционная служба опубликовала сообщение о процедуре рассмотрения "материалов по Саакашвили" под заголовком "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины". При этом в тексте сообщения прямо не говорится о том, что Саакашвили лишен украинского гражданства.


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