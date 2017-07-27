Геннадий Федынич: Cкоро будем на заводах подковы гнуть 2 27.07.2017, 13:45

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Квалифицированные рабочие массово уезжают из Беларуси.

В официальной статистике появились данные, которые заставляют если и не схватиться за голову, то как минимум крепко задуматься.

Во-первых, согласно свежей информации, белорусские предприятия уже восьмой месяц подряд увольняют больше работников, чем нанимают. К примеру, только за июнь в Беларуси стало на 4 тысячи безработных больше. И это только по официальным данным!

Во-вторых, резко увеличилось число белорусов, которые легально трудоустроились за границей – с января по июнь за рубеж выехало более 11 тысяч граждан страны, которые заключили договоры или контракты с зарубежными нанимателями. Таким образом, отток рабочей силы по официальным данным всего за полгода увеличился почти на 12%.

Что это означает для Беларуси?

Хочу сказать, что эта цифра явно заниженная.Например, только в России сейчас по некоторым данным работает более 300 тысяч белорусов. И сколько туда уезжает в год, никому не известно, – комментирует gazetaby.com ситуацию глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

По словам профсоюзного лидера, в последнее время ухудшается ситуация с оттоком рабочей силы из Беларуси в страны Евросоюза:

– Это тенденция, которая будет только нарастать. Уезжает молодежь, так как не видит здесь перспективы и мотивации к труду. В Гродненском и Брестском регионах люди массово делают карту поляка – и едут туда работать. Там даже сезонные работники зарабатывают по 600 долларов чистыми! Не говоря уже о специалистах, которых ценят везде, кроме Беларуси.

По мнению главы независимого профсоюза, скрытая безработица в Беларуси сегодня составляет 10-12% как минимум.

– Если так будет продолжаться, то мы увидим, как резко снизится уровень работы наших промышленных предприятий. Уходят квалифицированные работники – извините, будем на заводах гнуть подковы, потому что для качественной продукции нужны квалифицированные люди, – подчеркивает Геннадий Федынич.

Руководитель профсоюза подчеркивает, что иностранцы страну не спасут:

– Да, вместо них приезжают те же азиаты, которые готовы работать на стройке за 200-300 рублей. Но разве это качественные работники? Квалифицированным работникам надо платить в Беларуси хотя бы 700 долларов – вот к этому надо стремиться.