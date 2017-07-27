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Герасименя, повторив рекорд Европы, завоевала бронзу ЧМ

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  • 27.07.2017, 19:35
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Александра Герасименя

Белорусская пловчиха заняла третье место на дистанции 50 метров на спине.

Белоруска Александра Герасименя, повторив рекорд Европы, завоевала бронзу чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 метров на спине, передает «Прессбол».

Соревнования проходят в Будапеште.

Наша соотечественница заняла третье место с результатом 27,23 (рекорд Беларуси). Золото завоевала бразильянка Этьен Медейрос (27,14), а серебро выиграла китаянка Фу Юань Хюи — 27,15.


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