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Сенат США проголосовал за новые санкции против России

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  • 28.07.2017, 7:34
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Жесткие меры в отношении Москвы поддержало 98 сенаторов из 100.

Сенат США в четверг подавляющим большинством голосов утвердил законопроект, вводящий новые санкции против России и ограничивающий права президента США ослабить санкционный режим, передает «Голос Америки».

За утверждение законопроекта, ранее одобренного Палатой представителей, проголосовали 98 сенаторов, и лишь двое высказались против. В Конгрессе за введение новых санкций против Москвы на этой неделе высказались 419 депутатов. Трое проголосовали против.

Теперь документ, поправки к которому конгрессмены согласовывали более месяца, должен быть передан в Белый дом для утверждения президентом США.

До последнего момента администрация отказывалась отвечать на вопросы о будущем нового санкционного пакета. В интервью телеканалу CNN в четверг новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи сказал, что президент «может быть подпишет закон о санкциях в их нынешнем виде, или, возможно, использует право вето для того, чтобы договориться о еще более жестких санкциях в отношении России».

Согласно законам США, количество голосов, набранное в поддержку законопроекта, позволяет Конгрессу обойти вето президента, самостоятельно объявив о вступлении документа о санкциях в законную силу.


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