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Ночью в центре Минска появились парашютисты и БТРы

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  • 28.07.2017, 8:15
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Жители столицы были озадачены странным поведением военных в ночном городе.

Вечером 27 июля в центре Минска минчане могли наблюдать за приземлением нескольких парашютистов с вертолета. Многие также были озадачены появлением в столице военной техники. В Минобороны рассказали, что происходит, и пригласили всех на праздник 29 июля, передает tut.by.

«27 июля с 21.00 на площадке перед Дворцом спорта в Минске прошла тренировка показательных выступлений военнослужащих в преддверии празднования Дня десантников и сил специальных операций (ССО)», — сообщили в ведомстве.

Сами торжества под единым названием «Рыцари неба» пройдут 29 июля возле Дворца спорта. Министерство обороны приглашают на них всех желающих. Вход свободный.


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