Ночью в центре Минска появились парашютисты и БТРы 29 28.07.2017, 8:15

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Жители столицы были озадачены странным поведением военных в ночном городе.

Вечером 27 июля в центре Минска минчане могли наблюдать за приземлением нескольких парашютистов с вертолета. Многие также были озадачены появлением в столице военной техники. В Минобороны рассказали, что происходит, и пригласили всех на праздник 29 июля, передает tut.by.

Что происходит то? Военная техника в городе. pic.twitter.com/68gSqYDyuB — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 27 июля 2017 г.

«27 июля с 21.00 на площадке перед Дворцом спорта в Минске прошла тренировка показательных выступлений военнослужащих в преддверии празднования Дня десантников и сил специальных операций (ССО)», — сообщили в ведомстве.

Че за вертолет с парашютистами? pic.twitter.com/ZvCBc8Rf8J — Anton Motolko (@Motolko) 27 июля 2017 г.

Сами торжества под единым названием «Рыцари неба» пройдут 29 июля возле Дворца спорта. Министерство обороны приглашают на них всех желающих. Вход свободный.