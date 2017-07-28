Белорусская биатлонистка будет выступать за сборную Украины 7 28.07.2017, 21:18

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Мария Панфилова

Белорусская федерация биатлона дала разрешение на переход спортсменки.

Выступавшая на протяжении двух предыдущих сезонов за Беларусь Мария Панфилова на предстоящем чемпионате мира — 2017 по летнему биатлону выступит за сборную Украины, сообщает «Биатлон Online».

Белорусская федерация биатлона дала разрешение на переход спортсменки.

Напомним, в апреле нынешнего года, после завершения сезона, 29-летняя биатлонистка была выведена из состава национальной команды.

Мария Панфилова является уроженкой Перми.

До 2013 года Панфилова (в девичестве Садилова) выступала за Россию, но из-за конфликта с руководством команды перешла в сборную Украины. Летом 2014-го без объяснения причин заявила о завершении карьеры. А через год неожиданно появилась в расположении сборной Беларуси.

За два сезона в сборной Беларуси Панфилова лишь дважды выступила на этапах Кубка мира (на североамериканских этапах в Кэнморе и Преск-Айле). Большую часть времени она соревновалась в Кубке IBU, а также входила в состав на чемпионат Европы. Ее лучшим результатом здесь стало 6-е место в спринте на ЧЕ-2016 в Тюмени.