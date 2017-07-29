Министров обороны стран ЕС научат отражать кибератаки 29.07.2017, 9:14

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Министры обороны стран ЕС впервые проведут учения по отражению кибератаки.

Тренировочное занятие EU CYBRID 2017 пройдет 7 сентября в Таллине во время встречи глав военных ведомств стран-членов ЕС. Цель учений: смоделировать действия министров при преодолении последствий кибератаки, передает Немецкая волна.

Ключевыми элементами станут "оценка ситуации, выработка механизмов кризисного управления и стратегической коммуникации", говорится в сообщении эстонского представительства при ЕС.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что учения послужат целям более тесного сотрудничества с НАТО, уменьшив барьеры между двумя организациями.

ЕС и НАТО тесно сотрудничают в области киберобороны, начиная с прошлого года. В частности осуществляется постоянный обмен информацией об угрозах, совместные тренировки персонала и согласование стандартов по отражению атак хакеров. При этом НАТО еще в 2016 году объявило киберпространство самостоятельной оперативной зоной, приравняв кибератаки к боевым действиям с участием сухопутных, морских или военно-воздушных сил. Это, в частности, означает, что кибератака на члена НАТО может привести к вступлению в силу 5 статьи Североатлантического договора.