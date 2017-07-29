Односельчане Лукашенко: Слухи о наших зарплатах преувеличены 5 29.07.2017, 9:47

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Журналисты побывали в хозяйствах, которые войдут в ООО «Купаловское».

Как все начиналось

Впервые идею создания очередного сельскохозяйственного холдинга Александр Лукашенко озвучил в ноябре 2012-го. Тогда речь шла об организации комплекса на базе акционерных обществ «Амкодор-Шклов», «Новое Юбилейное» и «Большие Славени».

В начале июля этого года на основании указа №232 от 29 июня 2017 года «О создании хозяйственного общества» Шкловский райисполком принял решение «О создании общества с ограниченной ответственностью «Купаловское».

В него войдут четыре предприятия, в том числе три дочерние компании холдинга: ЗАО «Большие Славени», ОАО «Амкодор-Шклов» и ОАО «Новогородищенское».

— На примере Копыси я хочу показать всем, каким должен быть поселок городского типа, а на примере холдинга «Купаловское» — каким должно быть сельхозпроизводство в XXI веке. Это тот путь, по которому мы будем идти, перестраивая и обустраивая Беларусь, — поделился планами на будущее Лукашенко во время недавнего визита на малую родину.

Корреспонденты «Салідарнасці» посетили несколько хозяйств, которые войдут в будущий холдинг, чтобы узнать настроения людей.

Уж холдинг близится, а радости все нет

Деревня Малые Славени, магазин. На пороге встречаем продавщицу и несколько местных жительниц. Их ответ на вопрос о будущем холдинге удивляет:

— Было у нас собрание акционеров, так мы отказались вступать в этот холдинг!

На встречный вопрос о причинах такого демарша от одной из женщин услышали следующее:

— Какая разница, где быть акционером. Я в своем колхозе один лишь раз получила выплату, как акционер — 60 тысяч на старые. И больше ни копейки.

Наши собеседницы не верят, что новое объединение станет вторым «Александрийским».

— В колхозе, если отработаешь по норме все рабочие дни, то получишь не больше 260 рублей. Зарплата, как пенсия. И это в сезон, а что зимой люди получают? И ничего, копейки…

А вот о «Городце», в котором начинал карьеру Александр Лукашенко, говорят с завистью. Там, мол, и зарплаты нормальные, и агрогородок ухоженный, не то, что у нас.

Как мы выяснили чуть позже, слухи о зарплатах в Городце оказались преувеличены.

По дороге вглубь деревни проезжаем мехдвор и коровники. У конторы над стендом с информацией о передовиках сельхозработ развевается красный флаг.

Дорога из асфальтированой переходит в грунтовую. Малые Славени встречают стоящей у забора кабиной от трактора.

Местные пенсионерки о будущем холдинге знают меньше нашего: «Читали что-то в газетах». Оптимизма нет и у них:

— Лучше бы дорогу номальную сделали! Который год уже просим, а толку нет никакого! — возмущается одна из собеседниц.

По ее словам, осенью и весной по их улице можно проехать лишь на тракторе, а о легковых машинах можно забыть:

— Трактора все время тут едут. Как размесят грязь, так хоть из дома не выходи!

«Городец» уже не тот

Дорога в агрогородке Любиничи, который относится к ЗАО «Амкодор-Шклов», заметно лучше. Здесь лежит новый асфальт, который, как утверждают местные жители, положили недавно к приезду Лукашенко. Тот, правда, не приехал.

— Директор тут строгий: чуть попался пьяный на рабочем месте — сразу за ворота! — сообщает мужчина, сидевший на лавочке в компании друзей.

Мужики охотно рассказывают о местных порядках:

— Новый холдинг? А у нас никто и не спрашивал. Кто у простых людей что спрашивает? Что захотят, то и сделают.

Зарплаты в хозяйстве неплохие, работы хватает всем желающим.

— Если работа надо — приезжайте! Пастух-телятник тут до шести миллионов за полный месяц получает, — в ход идут весомые аргументы. Но после предыдущего хозяйства в озвученные цифры верится с трудом.

Ясность в местную бухгалтерию вносит сельчанка:

— Зарплаты здесь не такие уж и большие. Примерно, как и в соседних хозяйствах.

Жительница Любинич рассказала, что ей известно о будущем холдинге. По ее словам, весь процесс создания будущего объединения растянется лет на десять. И еще неизвестно, чем все закончится. По слухам, владелец «Амкодор-Шклова» Александр Шакутин не в восторге от данного актива, требующего много ресурсов.

В конце разговора наша собеседница и вовсе огорошила нас, рассказав, что и «Городец», и «Александрийское» уже давно не те, что были раньше:

— Понятно, что там получше, чем в остальных колхозах. Но люди ведь не могут всем районом поехать работать в Александрию.