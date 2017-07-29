«Белорусские парни душевнее китайских. Те очень хитрые» 29.07.2017, 19:30

Минчане о том, как устроена жизнь в Китае.

Три студента БГУ год учились по обмену в Хэнаньском университете в городе Кайфын. Вернулись и рассказали citydog.by о смекалке китайцев, их эталоне красоты и таксистах-шарлатанах.

- Общаги для местных – как казармы. Но зарплаты хорошие. В китайцах мне сразу понравился менталитет. Они живут другой жизнью: более простой, активной. Все ведут здоровый образ жизни, поэтому в 5 утра стадионы пустыми не бывают, - рассказывает Анастасия.

Фото с сайта citydog.by

Китайская молодежь буквально живет в библиотеках, но это, скорее всего, из-за того, что общежития больше напоминают казармы. В одну комнату селят очень много человек.

В то же время к иностранным студентам отношение совсем другое: для них дают комнату на двух человек, иногда на 4. В комнате свой туалет и душ, кухня на этаже. Китайцы же ходят в душ в отдельном здании, а кухни в их общежитиях не предусмотрены совсем. При этом у иностранцев в общежитии больше свободы, потому что администрация за нами не сильно следит.

Но это никого не смушает, потому что китайцы мечтают получить хорошее образование. В стране слишком много людей и большая конкуренция. Тем не менее даже человек без образования может найти высокооплачиваемую работу, потому что с зарплатами там все хорошо.

Как учатся дети в школе. При этом усердно учиться китайцы начинают с самого детства. Занятия в школах начинаются в 7 утра, а заканчиваются в 10 вечера. Там даже есть оборудованные койко-места, чтобы школьники не тратили время на дорогу домой и обратно. Родители только за – считают, что это дисциплинирует.

Поэтому китайские дети очень мало времени проводят в интернете. Хотя в Китае интернет – это отдельная система, в которой нет Google, Facebook, Instagram, Youtube. Но, естественно, есть отечественные аналоги. Например, социальная сеть WeChat, которой пользуется практически каждый китаец.

В отличие от детей, у китайских студентов свободы побольше, но на первом курсе все обязательно проходят месячную военную подготовку.

Фото с сайта citydog.by

Китайцы не любят курящих женщин. Мужчины и женщины в Китае практически равны. Женщины стараются вести здоровый образ жизни, потому что курящих на людях девушек там не любят. А вот если мужчина курит при всех и угощает друзей дорогими сигаретами, это считается признаком обеспеченности.

Местные девушки пытаются быть похожими на европеек. Может быть, поэтому в Китае так любят иностранцев. Им постоянно помогают, угощают, подсказывают и уважают. Если ты знаком с иностранцем – твой статус в обществе повышается. Больше всего китайцы любят белокожих, светловолосых и большеглазых – для них это эталон красоты.

Так, со мной постоянно пытались познакомиться и пообщаться. Мы общались на китайском, но одна из главных целей китайцев – выучить английский или любой другой иностранный язык.

Перед самым отъездом домой на пару дней мы решили съездить в Пекин. Вместе с нами в поезде ехал парень, который уже в Пекине помог найти отель, донес наши сумки, рассказал, куда лучше сходить. При этом мы с ним практически не общались в поезде, а когда вышли из отеля, он все еще стоял у входа: «Нужна ли еще помощь?» Только когда мы ответили, что все хорошо, он ушел по своим делам.

В больших городах иностранцев побольше, поэтому, например, в Шанхае на нас не смотрели как на инопланетян. Но помогали все равно с радостью. Нам нужно было в банк, и, чтобы узнать, где он, мы обратились к девушке, раздающей листовки. Она тут же открыла китайскую поисковую программу, нашла все банки поблизости и объяснила, как к ним проще добраться.

Мы уже вернулись в Беларусь, а она до сих пор зовет нас в Шанхай. Вот приглашала на открытие своего магазина. Иностранцы делают китайским компаниям неплохую рекламу, появляясь у них в офисе.

Однажды мы с подругой поехали на корпоратив одной китайской компании. Там было очень много людей, из которых я никого не знала, но они не упустили возможности рассказать, что на празднике присутствует иностранка. Мне пришлось подняться на сцену, представиться и пофотографироваться.

Фото с сайта citydog.by

Китайцы очень сильно любят свою страну, и каждый пытается реализоваться именно на родине. Они, конечно, мечатют путешествовать, но я встречала очень мало людей, которые выезжали бы за пределы Китая. Сначала они хотят изучить свою страну, а потом уже ездить по миру.

Поэтому об остальном мире они знают немного. А про Беларусь так вообще ничего. Но пожилые люди еще помнят все советские страны и даже знают русские слова.

Вот мнение другого студента Евгения:

- Город, похожий на очень грязный Гомель. Я учился в городе Кайфын, который, никого не хочу обидеть, похож на очень грязный Гомель. Конечно, там не лежат горы мусора, но по сравнению с ним Минск и Гомель вычищены до блеска. По поводу чистоты китайцы особо не заморачиваются.

Фото с сайта citydog.by

А вот китайская провинция Хэнань считается самой индустриализованной частью страны, поэтому воздух там просто ужасен.

Страшно холодно и невозможно дышать. Плюс ко всему китайцы придумали «гениальную» систему – по реке Хуанхэ идет деление страны на северную и южную части. В «северном» Китае есть центральная система отопления, а в «южном» как бы очень тепло, поэтому отопления нет. Кайфын стоит прямо на южном берегу реки Хуанхэ, и во время моего там пребывания снег выпал только один раз. Но из-за высокой влажности 5–10 градусов тепла в январе ощущаются как 5 градусов мороза. В таких условиях очень легко простудиться – собственно, у нас почти каждый хоть раз да болел.

Поэтому китайцы пытаются согреться самостоятельно и придумали еще одну «гениальную» систему – они просто собирают весь мусор в кучу и сжигают его. Страшное загрязнение воздуха, и зимой дышать просто невозможно. В худшие дни видимость 5–10 метров, везде смог. Потом я на пару недель поехал в Шанхай и рядом с морем почувствовал, что могу дышать.

Фото с сайта citydog.by

Жить не очень, а зарабатывать можно хорошо. Мне кажется, для жизни Китай не самое подходящее место. Но это неплохое место подзаработать, потому что инострацнев там ценят.

При этом в маленьких китайских городах иностранцу выжить очень сложно – там практически никто не говорит на английском, даже если может. Но в провинции считается знаменательным событием тот факт, что иностранец остановился у тебя на ночь или провел с тобой время.

В больших же городах иностранцев толпы, поэтому отношение к ним можно сравнить с нашим «понаехавшие».

Но это не единственное отличие маленьких и больших городов. В маленьких китайских городах у людей нет конкретных амбиций, их желания достаточно спонтанны и, как правило, основываются на чьем-то мнении: реклама, общество.

Человек тут живет ради успеха. Общество потребления культивируется куда больше, чем в Западной Европе и Америке. По сравнению с ними Китай – это катастрофа в плане личности. Я знаю много китайцев, которые рассказывали, что в детстве родители рвали их рисунки, а если у них были неидеальные отметки в школе, то запрещали ходить гулять с друзьями. Зачем? Потому что они должны быть идеальными. Они работают не ради будущего, карьеры, а просто чтобы быть лучше других и таким образом выделяться. Часто это доходит до абсурда.

Чем похожи Китай и Беларусь. Очень большая проблема Китая – компьютерная зависимость. Многие заядлые геймеры столько времени тратят на игры, что нормально общаться могут только в виртуальном мире. В реальной жизни они необщительные – не видят смысла о чем-то рассказывать.

Фото с сайта citydog.by

То, что мы видим в фильмах и читаем в книгах о Поднебесной, и современный Китай – две абсолютно разные вещи. У «нового» Китая нет культуры и истории. Похожая ситуация и у нас. Люди очень мало знают об истории страны, а понимают еще меньше. Китайцы могут знать какие-то традиции, ритуалы, соблюдать их, но они не понимают зачем. После культурной революции 70-х годов идет обрыв – как 30-е у нас.

- Китайцы не думают о мнении окружающих. Сразу же поражает то, как просто китайцы относятся ко всему вокруг. Например, никого не смущает мужчина, который храпит на лавочке в кафе. Это мое самое яркое впечатление в первые часы пребывания в Китае.

Мне кажется, что в их отношении ко всему вокруг и заключается главное отличие от белорусов. Зимой тут могут гулять по городу в пижаме, а дети ходят в туалет прямо на улице, никого не стесняясь. Люди ведут себя так, как им комфортно, особо не думая об окружающих.

Фото с сайта citydog.by

К человеку с европейской внешностью китайцы относятся действительно хорошо. Приглашают на ужины, показывают достопримечательности, дарят подарки. Все это только потому, что ты иностранец. А если они видят, что ты хочешь выучить китайский, то будут помогать тебе, рассказывая об истории и искусстве своей страны. И если ты говоришь неправильно, то никто над тобой не посмеется. Они спокойно тебя исправят и объяснят ошибку.

Но не всегда к иностранцам относятся положительно. К примеру, на рынке при виде иностранца продавцы сразу повышают цену, а на вокзале нас обманывали таксисты. Я говорила им, что мне надо доехать до определенного места, затем мы обсуждали цену. Таксист проехал метров 100, сказал, что приехали, взял деньги и исчез. Оказалось, что мы вообще ехали не туда.

Белокожие китаянки и толерантность. В Китае самой красивой считается девушка с белой кожей и широким разрезом глаз. Поэтому вся их косметика отбеливающая. Китаянки все время подражают жительницам Европы – делают глаза шире. А в жару, когда мы надеваем шорты и майки, они стараются закрыть все участки тела. У них есть даже специальные шапочки с козырьками от солнца.

Фото с сайта citydog.by

А еще китайцы очень любят выпить. Любая посиделка, ужин, деловая встреча – все заканчивается бутылкой. И это для них абсолютно нормально.

Когда за столом есть иностранец, китайцы пытаются его споить – это главная задача. Мы, бывало, приходили на ужин вместе с русскими, и китайцы очень интересовались, сколько те могут выпить. Один парень им ответил, что может выпить бутылку водки, – они дали ему эту бутылку и сказали: «Ну хорошо, вот, пей». В общем, на любой вечеринке будет много алкоголя, и все вокруг курят.

Фото с сайта citydog.by

А если тебя пригласили на ужин, то счет оплачивает более богатый китаец. Однажды мы поехали ужинать большой компанией, и, когда пришло время оплаты, китаец и китаянка побежали наперегонки и долго спорили, кто же платит. Для нас это было, конечно, в диковинку.

Белорусские парни душевнее китайских. Последние очень хитрые. Часто бывают случаи, когда уже через два часа после знакомства парень предлагает встречаться. Но это только потому, что ты иностранка. Большинство китайцев хотят себе жену-иностранку. У них есть мнение, что европейки красивые, умные и вообще классные.

Тем не менее, несмотря на все минусы, я влюбилась в эту страну. А ребята, с которыми я ездила, очень хотят попасть в Китай еще раз.