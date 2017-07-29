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Фотофакт: В Слониме на платформах заметили военную технику

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  • 29.07.2017, 19:14
Фото: racyja.com

Состав с техникой двинулся в сторону Барановичей.

В первой половине дня 29 июля на железнодорожной станции в Слониме шла погрузка военной техники на платфомы. Там были замечены несколько военных и железнодорожников, передает «Радыё Рацыя».

По словам железнодорожников, это техника со Слонимской 11 гвардейской механизированной бригады. Куда ее повезут - они не знают. После 12 часов состав с техникой двинулся в сторону города Барановичи.

Фото: racyja.com

Напомним, что 27 июля в Витебске были замечены «зеленые человечки».


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