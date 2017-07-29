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В Швейцарии открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост

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  • 29.07.2017, 21:43
ФОто: newsone

На строительство моста было потрачено 750 тысяч долларов.

Висячий мост для пешеходов длиной почти 500 метров открылся в швейцарском кантоне Вале, побив мировой рекорд, пишет ria.ru.

Мост имени Чарльза Куонена (назван в честь одного из спонсоров строительства) находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров.

Сообщается, что на строительства моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов). Первые пешеходы смогли воспользоваться конструкцией в субботу.


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