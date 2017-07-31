Николай Статкевич: Люди могут не дождаться диалога 1 31.07.2017, 16:47

Николай Статкевич

Лукашенко и его клику ненавидят 80% населения.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Кажется, холуи у власти уверены, что будут жить и править вечно. Вот сейчас по всем крупным городам забирают у людей частные дома.

Не смотрят, что это незаконно, что в тех домах поколения выросли. До моей семьи тоже добрались. Даже не думают, какой опасный для себя и своих близких прецедент создают.

Строят себе хоромы в Дроздах и мини-Дроздах по всей стране. А что будет, если народ не выдержит и вернет власть себе? Что будет с обитателями миллионных дворцов, построенных на неизвестно какие деньги? Даже если с теми холуями поступят согласно написанным ими самими для нас «законам».

Теперь даже разговаривать с представителями народа не хотят. А что, если люди не станут ждать того диалога? Когда взорвется сдавленная ненависть уже 80% населения, то мало не покажется. Может быть, тогда кому-то и тюрьма будет за счастье.

Даже в семьи своих оппонентов лезут. Вон жене на день рождения повестку в суд прислали. Как будто не думают о будущей судьбе их собственных близких и потомства. Хотя холуи могут думать только спинным мозгом. А вот верховный холуй и его приближенные могли бы иногда включать и головной. Если еще не потеряли такую способность».