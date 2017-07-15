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Белорусы Канады: Диалога с режимом не будет

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  • 15.07.2017, 20:04

«Объединение белорусов Канады» высказало свою принципиальную позицию на Съезде белорусов мира.

Валентина Шевченко из Канады на Съезде белорусов мира озвучила жесткую позицию Объединения белорусов Канады. Одна из причин - события 25 марта в Минске, передает «Радыё Свабода».

- На Съезде я сказала о том, что в той ситуации, которая существует в Беларуси, мы не видим возможности отношений с официальными органами и учереждениями. Мы всей душой поддерживаем гражданское общество, мы помогали, помогаем и будем помогать тем, кто сражается за новую Беларусь. Патриот - это не тот, кто тихо сидит и со всем соглашается, патриот тот, у кого болит душа за родину, историю и язык. У кого болит душа за тех, кто сидит за решеткой, потому что это кому-то захотелось.

Для меня очень важно, что патриоты сегодня на свободе, человеческая жизнь - главная ценность, человек не должен тратить ни одного дня своей жизни на тюрьму, - рассказала Валентина Шевченко.


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