Колхозная знать построила себе «Запретный город» 12 30.07.2017, 8:10

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Но «похмелье» для лизоблюдов Лукашенко будет тяжелым.

Скромным и почти незамеченным маневром белорусское правительство выделило чиновников в отдельную касту.

С 26 июля «государевы люди» могут вообще не обращать внимания на простых смертных. По крайней мере, постановление Совмина № 555 официально предоставляет чиновникам «тысячу и один» способ избежать общения с гражданами. Теперь госслужащий может не отвечать на вопросы и обращения содержащего его налогоплательщика, если те были заданы слишком резким тоном. Или чиновник уже где-то когда-то отвечал на них в своей рутинной биографии (а цитаты районных и областных «кормчих» каждый белорус, безусловно, должен помнить). Или если обращение было подано не так, как «предусмотрено» законом. В конце концов, если над вопросом надо «подумать» больше месяца.

Что означает это постановление и какими будут его последствия – об этом сайт Charter97.org поговорил с известным белорусским кинорежиссером Юрием Хащеватским:

- Нам указали, как правильно подавать челобитную боярину?

- Вот именно – «челобитную». И совершенно понятно, зачем государству так дотошно регламентировать способ их подачи. Ведь все эти «челобитные» только мешают белорусскому чиновнику осуществлять грамотное и прозорливое руководство нашей действительностью!

Ведь если бы не назойливый белорусский народ – чиновники добились бы невиданных успехов в своей деятельности.

- Запустили бы собственный космический корабль, как накануне обещал Михаил Мясникович?

- Вот-вот! И единственная тут помеха – это дотошный народ. Для этого и нужны строгие правила подачи «челобитных». Ведь «челобитная» должна ласкать чиновника, приносить удовольствие его нежному заду, который устал сидеть в позолоченном кресле.

А вся эта кутерьма с ответами, с необходимостью отвечать народу - все это отвлекает любого чиновника, в том числе и самого главного, от важных мероприятий. Где же тогда найти время для хоккея, бега на лыжах по асфальту? Вместо всех этих богоугодных дел, которые невероятно важны для развития страны, приходится отвечать «простолюдинам».

Потому и надо было издать такой документ, который позволил бы при любых вариантах вообще не отвечать народу. Найти в новом постановлении причину, чтобы игнорировать людей – вопрос техники.

Вот, например, обещал Лукашенко еще 23 года назад отправить всех коррупционеров «в Гималаи». А тут захочет какой-то простой смертный пожаловаться на коррупционера-начальника… Неудобно, ведь придется отвечать, почему он до сих пор не в Гималаях. А теперь этого и делать не надо! Ведь сказано в новом законе: не обязан отвечать, если уже говорил на эту тему. А Лукашенко еще 23 года назад сказал: в Гималаях они. Так что ж ему – повторять что ли?

Или начнут ругать чиновника за дурацкие указы. А он же, бедняга, и не виноват вовсе! У него ведь вся жизнь такая – дурацкая. Раньше надо было это проартикулировать. А теперь можно сказать: меня обижают. И не отвечать вовсе.

Фактически, новые правила исключили для граждан Беларуси возможность хоть каким-то образом, хотя бы в виде «челобитных», влиять на роскошную жизнь руководителей. Не дай Бог пожаловаться на то, что обосновавшиеся в Дроздах чиновники неправедным образом живут и неправедным образом «зарабатывают» свои деньги. Такой вопрос их безусловно оскорбит. Потому они и решили оградить себя от этого.

Закон в нашей стране все больше и больше адаптируется под новую совхозную «знать», которая обосновалась в элитных коттеджах, вцепилась в свои кресла и отдыхает, глядя, как народ внизу суетится, бегает по магазинам, пытается найти что-либо подешевле.

И уверю вас: это не последний такой указ. Будут еще указы и постановления – и еще интереснее. Так что ждем-с.

- Картина, которую вы описали, напомнила созданный китайскими императорами «Золотой дворец». Там тоже знать в напускном величии обособились от всего внешнего мира. А потом у стражи оказались деревянные мечи…

- Это называлось «Запретный город». И туда действительно был запрещен вход простым смертным. Построение такого «Запретного города» в любую эпоху в любой стране – это залог деградации. Причем деградации и самой «знати», и экономики, и страны в целом.

Ведь если власть не теребить, не колоть, не наступать на нее с разных сторон – она вообще перестает что-либо делать.

Состояние «абсолютного нуля» - это идеальная мечта для Лукашенко и его окружения. Им нужно, чтобы все вокруг замерло «до рассвета», как в песне «Подмосковные вечера». Вот только «рассвета» Лукашенко и его лизоблюды видеть не хотят и отодвигают его как можно дальше. Понимают, что утреннее «похмелье» для них будет тяжелым.

А сейчас из такого «Запретного города» им очень удобно жить, править и руководить. Можно величать себя «президентом», летать на самолете к своим друзьям. Вот только друзей этих становится все меньше. А те, кто остался, стали плохо принимать, потому что понимают: к ним приехал попрошайка. Но как-то худо-бедно можно еще пожить в замке своих иллюзий.

- Диктатору абсолютная власть может «застить глаза». А как же окружение? Неужели не понимают, что придется расплачиваться за роскошную жизнь в «Запретном городе»?

- Те, кто его окружает – обычные холуи, которые пользуются кусками со стола Лукашенко. В глубине души они понимают, что после его ухода настанет и их черед.

И уйти так просто вряд ли получится: каждый из жителей «Запретного города» попадет под пристальное изучение специалистов по уголовному праву. Появится статьи, всплывет много чего интересного.

Например, изучение прав собственности на все особняки в Дроздах и историю их появления станет одним из интереснейших дел в будущей белорусской юриспруденции. Об этом, я уверен, будут писать книги. И книги будут интересными.