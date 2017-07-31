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Цены на нефть перешли к снижению

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  • 31.07.2017, 19:16
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Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,25% до $51,97 за баррель.

Цены на нефть снизились на вечерних торгах понедельника, но продолжили находиться у 2-месячных максимумов за счёт сообщений о запланированной на следующей неделе встрече ОПЕК+, передает Reuters.

К 18.56 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,25 процента до $51,97 за баррель.

«Бычьи» настроения на нефтяном рынке ранее обеспечили сообщения о встрече технического комитета ОПЕК, которая пройдет 7-8 августа в Абу-Даби и на которой некоторые участники глобального пакта обсудят исполнение сделки.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.

Среди других факторов поддержки котировкам инвесторы называют снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, как и замедление темпов роста буровой активности в регионе. Возможное введение Вашингтоном санкций против Венесуэлы также поддержало рынок, добавляют аналитики.

Число буровых установок в США выросло на 10 штук в июле, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Добыча нефти в США, по прогнозам Управления энергетической информации (EIA), вырастет до 9,3 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и 9,9 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.


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