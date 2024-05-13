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Почему хоккеисты НХЛ не приехали играть за сборную Беларуси

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  • 13.05.2024, 10:43
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Почему хоккеисты НХЛ не приехали играть за сборную Беларуси
Егор Шарангович

Ответ главы федерации хоккея.

Председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович объяснил, почему в недавних спаррингах с Россией не было представителей НХЛ: Егора Шаранговича и Алексея Протаса. Богдановича цитирует ТАСС.

«Они [Шарангович и Протас] с удовольствием выступят за свою страну, но решающую роль играют страховки. Нужно выплатить большие суммы, чтобы они могли сыграть в наших матчах. А так ребята готовы всегда сыграть за нашу команду», — признался глава федерации.

По словам Богдановича, «в следующем году мы учтем все ошибки, сделанные в этом».

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