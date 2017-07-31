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В Минске мужчина выбросил доллары в мусорку

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  • 31.07.2017, 19:56
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Мужчина, который обменял на $100 белорусские рубли, забрал монеты, а купюру вместе с чеком бросил в мусор.

В Минске мужчина случайно выбросил доллары в мусор, сейчас милиционеры ищут женщину, которая их взяла.

Как информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось в обменном пункте по проспекту Рокоссовского, 114 еще 25 мая, однако фото женщины было распространено только сейчас.

Фото: guvd.gov.by

Мужчина, который обменял на 100 долларов США белорусские рубли, забрал монеты, а купюру вместе с чеком машинально бросил в мусор. На видео видно, что женщина, которая за ним стояла, взяла из урны деньги и ушла. Ей на вид 30-35 лет, милиция просит граждан помочь найти неизвестную.

Фото: guvd.gov.by

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