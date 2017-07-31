Что за малыш приехал забрасывать за минское «Динамо» 1 Вадим Кнырко, «Трибуна»

31.07.2017, 22:35

У Джастина Фонтэйна за плечами три сезона в НХЛ.

Минское «Динамо» наконец-то взялось за легионеров. В понедельник контракты с «зубрами» подписали сразу два иностранца. Первый – Марк-Андре Граньяни, результативный защитник, который уже в прошлом сезоне выступал в Минске. Второй – 29-летний форвард Джастин Фонтэйн, у которого за плечами три сезона в НХЛ за «Миннесоту». Рассказываем про бывшего «дикаря».

Не задрафтован, зато с высшим образованием

Фонтэйн подводился ко взрослому хоккею через юниорскую лигу провинции Альберта. Успехи были вполне себе – в двух сезонах маленький (178 сантиметров) форвард выбивал в среднем до полутора очков за матч. Правда, для драфта НХЛ этого не хватило. В итоге Фонтэйн совмещал полезное с приятным – учился в университете Миннесоты и параллельно играл в хоккей в NCAA. Получалось неплохо – Джастин постоянно был в списке лучших бомбардиров своей команды, дважды становился чемпионом лиги и трижды попадал в символическую сборную турнира.

Дебютировал в НХЛ в 26 лет

Неудивительно, что успехи нападающего были замечены на самом верху. После университета Фонтэйн остался в «Миннесоте», подписав контракт новичка с «Уайлд». Правда, место в главной команде города за Джастином забронировано не было – целых два сезона он выступал за «Хьюстон Аэрос» в АХЛ. И во второй по силе лиге Америки Фонтэйн ощущал себя прекрасно – по итогам двух лет Джастин был лучшим бомбардиром миннесотского «фарма» – 119 (42+77) очков в 146 матчах. Разумеется, в НХЛ успехи игрока видели.

В сезоне-2013/14 Фонтэйн дебютировал за основу «Уайлд» – в возрасте 26 лет. А уже в пятом матче забросил свою первую шайбу.

Первая шайба в НХЛ оказалась рекордной для «Миннесоты»

В матче с «Далласом» Фонтэйн стал автором уникального достижения для своей команды. Форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ на 12-й секунде матча – быстрее в форме «дикарей» не забрасывал никто.

Хет-трик в первом сезоне в НХЛ

Первый сезон в НХЛ для Фонтэйна получился весьма ярким – все было похоже на сказку. А среди лучших дней в жизни Джастина наверняка значится 9 января 2014 года. Форвард «Миннесоты» был признан главной звездой дня в НХЛ – за хет-трик в матче с «Финиксом» (одна шайба была заброшена в пустые ворота). С броском у этого малыша порядок. Это про первый гол, если что.

Впрочем, порядок не только с броском, но и с передачей. Есть большие сомнения, что кто-то из белорусских хоккеистов «Динамо» сможет сделать вот такой голевой пас подкидкой через трех чужих игроков. Филиграннейшая работа!

Всего в первом сезоне в НХЛ Фонтэйн набрал 23 (14+9) очка в 75 матчах.

Самый большой контракт – на уровне миллиона долларов в год

После впечатляющего старта в лиге Джастин получил от «Миннесоты» улучшенный 2-летний контракт – на 2 миллиона долларов. Деньги начал отрабатывать сразу – второй сезон стал лучшим для Фонтэйна в Америке по статистическим выкладкам (10+23 в 77 матчах). В очередной раз «Миннесота» пробилась в плей-офф, где маленький форвард отметился шайбой, которую обсуждали.

Стал автором одного из худших голов в истории плей-офф НХЛ

Ладно, это не какое-то общее мнение, а лишь высказывание одного человека. Но весьма известного. Сказано это было после решающей игры серии с «Сент-Луисом». Фонтэйн забросил в ворота Джейка Аллена. Гол, стоит сказать, действительно на совести вратаря – после несильного броска да еще и в домик.

Эксперт NBC и бывший игрок сборной США Джереми Реник негодовал: «Не могу поверить, что профессиональный вратарь пропустил такой гол. Это один из худших голов в плей-офф, которые я видел».

Получил травму колена, после которой уже был не тот

В третьем «дикарском» сезоне рост должен был продолжиться, но нет. В итоге сезон-2015/16 стал худшим и последним пока для Фонтэйна в НХЛ. Виной тому травма, полученная в матче с «Чикаго» после жесткой атаки коленом со стороны Эндрю Дежардена. Несколько недель простоя сказались на хоккеисте – что-то в его игре однозначно изменилось. К слову, Дежарден за свой прием никакой дисквалификации не получил.

Мог приехать в КХЛ уже в прошлом году

«Миннесота» не стала продлевать контракт с Фонтэйном, после чего Вингер изо всех сил старался найти новое место работы, перемещаясь из одного кэмпа в другой. Джастина забраковали в «Далласе» и «Флориде». Даже покатились слухи, что вскоре форвард может переехать в КХЛ – якобы интерес проявляли «Ак Барс» и «Авангард». Но в итоге Фонтэйна приютили в «Рейнджерс». Правда, за основную команду Джастин не сыграл ни одного матча, проведя весь сезон в АХЛ. Перед дэдлайном «рейнджеры» расстались с нападающим, обменяв его в «Эдмонтон» на более молодого форварда Бека. В составе «Ойлерз» Фонтэйн также не провел ни одной встречи.

В очередной раз мотаться по тренинг-кэмпам Фонтэйн не захотел, и уже в конце июля подписал контракт с минским «Динамо». Подробности соглашения пока неизвестны, но наверняка можно отталкиваться от прошлогодних цифр: в сезоне-2016/17 хоккеист получал в АХЛ 300 тысяч долларов.

Вадим Кнырко, «Трибуна»