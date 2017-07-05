Трамп увидит в Польше «новую Европу» 5.07.2017, 21:04

4,601

В Варшаве с нетерпением ждут приезда Дональда Трампа.

До саммита G20 президент США посетит Варшаву, где встретится с 12 главами государств юго-восточной Европы. Польша претендует на роль лидера этой группы. Чего она ждет от Трампа?

В Варшаве с нетерпением ждут приезда Дональда Трампа. Это будет не первый раз, когда президент Соединенных Штатов Америки посетит Польшу: начиная с визита Ричарда Никсона в 1972 году, американские президенты нанесли в эту страну уже десять визитов. Но 5 и 6 июля все будет по-другому: в Варшаву прилетит не только Трамп, но и лидеры двенадцати государств региона. Это новые члены ЕС из Центральной и Восточной Европы, а также Австрия, пишет «Немецкая волна».

Дональд Трамп

С точки зрения Трампа, встреча в Варшаве служит цели «подтвердить обязательства перед одним из наших наиболее близких союзников и подчеркнуть, что усиление коллективной безопасности НАТО имеет приоритет для администрации США», как сказано в официальном сообщении Белого дома. В тексте также говорится об общих ценностях и интересах двух стран. Дональд Трамп собирается произнести речь перед собравшимися у памятника героям Варшавского гетто.

Польский президент Дуда и его проект

Для американских президентов визиты в Варшаву - не самая сложная миссия: здесь практически не бывает протестных митингов в дни их приездов. Зато хватает знаков исторически сложившейся польско-американской дружбы. Польша хотела бы предстать перед Трампом не только как гостеприимный хозяин и «страна свободы», как ее часто хвалят американские лидеры. Варшава намерена представить Трампу свой «Проект трех морей» («ThreeSeas Initiative»). Эту инициативу президент Польши Анджей Дуда озвучил в программной речи в мае на конференции по безопасности GlobSec в Братиславе.

Анджей Дуда

Первый региональный саммит 12 государств ЕС из Центральной и Восточной Европы состоялся в прошлом году в Хорватии. «Польша с помощью регионального объединения хотела бы участвовать в развитии трансатлантического сообщества», - заявил Дуда, назвав данную инициативу одним из приоритетов своего президентства.

«Новая Европа»вложится в инфраструктуру

Работа группы из 12 стран «новой Европы» (так с 2003 года после начала войны в Ираке стали называть новых членов НАТО: Польшу, Чехию и Венгрию), по замыслу, должна идти в рамках имеющихся структур Европейского Союза и не предполагает создания политического блока внутри ЕС и проведения собственной внешней политики. Инициатива также не заменяет Вышеградскую группу (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) и не направлена против ЕС, заверяют связанные с этим проектом дипломаты.

Польша меняет схему импорта газа - с российского на американский сжиженный газ (на фото - танкер с СПГ)

Участники обещают концентрироваться на инфраструктурных проектах, таких как автомагистраль Via Carpatia вдоль восточной границы ЕС, а также укрепление свободного рынка газа и других энергоносителей в регионе.

Трамп вызывает смешанные чувства

Сегодня у власти в странах «новой Европы» находятся лидеры и правительства, которые со скепсисом смотрят на принципы либеральной демократии и на политический «истеблишмент». Многие из нынешних лидеров встревожены высказываниями Дональда Трампа в отношении российского руководства и НАТО. Но в официальных заявлениях Варшава выражает только надежду на сближение с Вашингтоном.

Повод для оптимизма польскому руководству дают, с одной стороны, первые поставки сжиженного газа напрямую из США в Польшу в противовес российскому газу, идущему по трубе, а во-вторых, присутствие сил НАТО в Польше и странах Балтии.

С надеждой на аплодисменты

Весной 2017 года в польском Эльблонге, расположенном на севере страны недалеко от границы с Калининградской областью, состоялось торжественное открытие штаб-квартиры воинских подразделений НАТО в восточной Европе.

Там заняли кабинеты 280 офицеров из тринадцати стран альянса, в подчинении у которых находятся 1270 солдат, преимущественно из армии США. Отправка этих военнослужащих в регион не связана непосредственно с Трампом - решение об этом принял еще его предшественник, Барак Обама в свете агрессии России в отношении Украины.

То, что в качестве первой остановки в Европе за день до саммита «большой двадцатки» Трамп выбрал именно Польшу, воспринимается в Варшаве как ясный политический сигнал верности двусторонним обязательствам. Риска раскола внутри Европы Варшава не видит. Для Трампа же визит в столицу Польши представляет собой отличный шанс насладиться триумфальным приемом и аплодисментами - тем, что ему не светит в Гамбурге.