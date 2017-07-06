В Полоцке вызывали саперов из-за коробочки с детской игрой 6.07.2017, 22:08

Коробка лежала на бордюре около магазина.

Сегодня, 6 июля, из-за коробки с неизвестным устройством саперы выезжали к магазину «Дионис» в Полоцке. Очевидцы рассказывают, что коробка лежала на бордюре около магазина, пишет kp.by.

«На бордюре лежала коробка, а в ней устройство размером с планшет, на нём много кнопок и проводов. Сапёры переодевались в специальную одежду и шлемы. И с разным оборудованием открывали эту коробку. Людей с остановки увели. Потом уже как сапёры разобрались, обычная милиция составляла протокол и описывали то взрывное оборудование», - пишет в сети Вконтакте Ирина.

В УВД Витебского облисполкома рассказали, что тревога оказалась ложной.

-Бдительная женщина заметила лежащую недалеко от магазина небольшую коробочку с торчащими из нее проводами и позвонила в милицию. Территорию оцепили, саперы в/ч 5530 обследовали подозрительный предмет. Оказалось, что в коробке была старая, еще советских времен, игрушка «Волейбол», - рассказала официальный представитель УВД Ольга Шкуратова.