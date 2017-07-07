Путин рассказал о содержании беседы с Трампом 20 7.07.2017, 20:18

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Фото: REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung

Беседа продлилась 2 часа 16 минут вместо часа.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели «очень длительную беседу». Об этом сообщил Путин, передает «Интерфакс».

- У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности, - сказал Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он также принес извинения Абэ за опоздание из-за длительных российско-американских переговоров.

Беседа продлилась 2 часа 16 минут вместо часа (такую продолжительность анонсировал Кремль). Как передают Associated Press и Reuters, Россия и США договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии с 9 июля. Как ожидается, к соглашению присоединятся Иордания и Израиль.

Перед началом саммита Трамп заявил, что для него честь встретиться с российским коллегой. Путин, в свою очередь, сказал, что он рад встрече с Трампом и выразил надежду на ее результативность. До этого 7 июля президенты обменялись рукопожатиями.

Планировалось, что на встрече Путин и Трамп обсудят основные политические темы, в частности, ситуацию в Сирии. Президент России отмечал, что он рассчитывает обсудить наиболее острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Президенты встретились во время саммита G20. Это их первая встреча, до этого Трамп и Путин несколько раз говорили по телефону. Лидеры двух стран разговаривали более двух часов.