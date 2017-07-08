Лидеры БНК встретились с гродненцами 8.07.2017, 15:09

Николай Статкевич

В Гродно 7 июля состоялась встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Вячеславом Сивчиком.

Пообщаться с политиками пришло около трех десятков активистов.

В интервью «Радыё Рацыя» организатор встречи, активист БХД Сергей Веремеенко заявил:

- Встреча была рассчитана не только на членов каких-то политических партий, но и на обычных людей. Люди приходили поговорить, в том числе и на не политические темы. Надо смотреть на общество, нужно больше понимать общество, потому что в обществе очень много проблем.

Фото: racyja.com

Подобные встречи показывают, что политическая жизнь существует не только в Минске, но и в регионах, отметил политик Вячеслав Сивчик:

Фото: racyja.com

- Политическая жизнь в Беларуси очень ограничена диктаторским режимом. Эти встречи многое дают, так как даже те вопросы, которые задают люди, показывают настроения, которые есть в регионах, в том числе в таком важном для Беларуси городе, как Гродно. Нам нужно стремиться к тому, чтобы процессы шли не только в Минске.

Фото: racyja.com

Встреча длилась почти три часа. По словам политиков, подобные мероприятия будут продолжаться.