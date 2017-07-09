«Народ недоволен и готов сопротивляться» 3 9.07.2017, 11:48

Фото: hrodna.life

Как заставили власти дать «задний ход» с декретом №3 весной, так заставим их отступить и осенью.

В Гродно 7 июля с горожанами провели встречу известные белорусские политики, лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Вячеслав Сивчик. Целью визита политиков в город над Неманом было рассказать гродненцам о деятельности БНК, сообщает hrodna.life.

Белорусский национальный конгресс был создан по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции. В его оргкомитет вошли Николай Статкевич, Владимир Некляев, Станислав Шушкевич, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Андрей Санников, Геннадий Федынич, Михаил Пастухов. Первое заседание БНК прошло 28 моя 2016 года.

«В Гродно более года назад была создана региональная коалиция демократических сил и ее возглавил представитель БХД Сергей Веремеенко, - рассказал Николай Статкевич. - А мы, как лидеры коалиции, приехали в Гродно, чтобы встретиться с местным активом и горожанами. Целью было рассказать гродненцам о деятельности БНК. Считаю, что ее мы выполнили: рассказали, ответили на вопросы и послушали людей».

То, что власти приостановили декрет №3 на год, по мнению Николая Статкевича, заслуга в том числе и гродненских активистов, которые не боялись и выводили людей на массовые акции. Останавливаться на достигнутом коалиция не собирается: «Мы показали, что народ недоволен, он активен и готов сопротивляться». Поэтому работа активистов имеет много оснований для продолжения.