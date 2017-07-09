Триумф глупости Путина 2 Матвей Ганапольский, obozrevatel.com

9.07.2017, 22:15

Владимир Путин

Креативные люди будут валить из РФ, а бизнесмены рекордно выводить валюту.

Тупое преследование Навального поражает.

Специально перевезли в другое СИЗО, чтобы корреспонденты и фанаты не увидели, как он выходит на свободу.

Устроили грандиозный всероссийский шмон в региональных отделениях ФБК, и под безумными предлогами изъяли-украли листовки и агитационные газеты.

Всё в открытую, не скрываясь и не смущаясь.

Когда я был школьником, то советские газеты описывали подобное в Чили, Доминикане, Гаити, Португалии, Парагвае и прочих диктатурах. Тогда подобное клеймили.

Теперь этому следуют.

В чём цель этого треша.

Цели нет, есть тезис "Уйди, противный!" Просто на практике реализуется психическая болезнь лидера, состоящая из боязни материализации духов. Если не произносить фамилию Навального, то он исчезнет. Это же реализует контора Путина – если изъять газеты и листовки ФБК, то народ про коррупцию ничего не узнает и за Навальным не пойдёт.

Власть считает, что так играет с Навальным.

На деле, все уже давно объяснили власти, что подобная тактика трухлява, а Навальный сам давно навязывает Кремлю свою игру.

Его имя на устах, независимо от того, в СИЗО он, или на свободе.

Можно украсть листовки, но нельзя украсть ютюб, где, без сомнения, скоро появятся новые разоблачительные фильмы, но уже про Путина.

Можно блокировать и закрывать отделения ФБК в регионах, но это будет злить молодёжь уже не только в Москве, но и в тех самых регионах.

У власти нет никакой политической стратегии работы с оппозицией – есть только тактика держиморды.

Это не удивительно. Та же ситуация в политике вообще – там нет стратегии. Её же нет и во внешней политике, её нет в экономике.

Есть только личная стратегия Путина – я замочил всех и буду президентом, сколько хочу.

Но мир уже знал таких грозных парней. Стресснес, Салазар, Франко, Трухильо, папа Док Дювалье, Энвер Ходжа – всех их смело время. А потом их страны долго залечивали раны, этих парней проклиная. То же будет с Путиным, ибо он строит не свою страну, а свою личную власть.

Если представить ситуацию на примере кино, то лучше чем "Титаник" не найдёшь. Путин и Медведев стоят на носу тонущего корабля, распростёрши руки в жесте "Мы рулим, как умеем", а Навальный, да и не только он, а вся страна, давно уже в лодке.

Как изменить этот триумф глупости?

Да никак, бывают ситуации, когда лечит не только протест, но и время.

Навальный будет ходить на митинги и периодически сидеть. Молодёжь будет ходить за Навальным и её будут арестовывать.

Креативные люди будут валить.

Бизнесмены будут рекордно выводить валюту.

А потом, в один из дней, по совокупности причин, а может по какой-то одной явной причине, мы проснёмся в новой стране.

И не нужно ругать тех, кто не ходит на митинги Навального, как на работу. Революцию делают не только на митингах. Её делают неучастием в гадостях и преступлениях власти; её делают, перечисляя пару рублей в фонд ФБК; её делают, воспитывая умных детей; её делают, путешествуя по цивилизованному миру.

Есть много способов приближать новую жизнь.

Нужно просто жить, поддерживая всё новое и справедливое.

Матвей Ганапольский, obozrevatel.com