Вячеслав Косинеров: Барсуков открыто врет 1.08.2017, 13:07

Вячеслав Косинеров

Активист решил не давать спуску начальнику минской милиции.

Иск о защите достоинства и компенсации морального вреда анархист Вячеслав Косинеров направил в суд Центрального района Минска.

Поводом для заявления в суд стал видеосюжет «Хулиган-анархист, который осквернил скульптуру городового в Минске, останется в СИЗО до решения суда». В сюжете, утверждает Косинеров в комментарии «Еврорадио», поданы неправдивые сведения, унижающие его честь и достоинство.

«Меня поразило то, что обо мне открыто врут, врет Барсуков (начальник минской милиции). Еще до приговора меня называли хулиганом, хотя никто меня хулиганом официально не признал. Кроме того, когда по телеканалу обо мне говорят, что у меня есть три уголовных судимости, что я хулиган и что на мне негде клейма ставить — это же абсурд! Это очередная попытка дискредитации, как и в случае всех других политически мотивированных дел. Чтобы дискредитировать человека в глазах общества. Очевидно, это было сделано намеренно сразу после того, как правозащитники признали меня политзаключенным».

Анархиста Вячеслава Косинерова задержали за проведенный им 12 марта 2017 года перформанс возле здания МВД, в ходе которого он накинул петлю на установленную там статую полицейского-городового. Таким образом он выразил протест против милицейского самовольства и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста. Косинерову предъявлено обвинение в хулиганстве. Суд Московского района оштрафовал активиста на пять базовых величин.

По словам Косинерова, он не надеется выиграть суд и получить с ОНТ и МВД деньги. Прежде всего, говорит анархист, он хочет привлечь внимание общественности к методам дискредитации людей, которыми пользуются белорусские правоохранители при помощи государственных СМИ.