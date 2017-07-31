Вячеслав Косинеров добивается $1,5 тысячи компенсации от ОНТ и МВД 31.07.2017, 17:22

Вячеслав Косинеров

Фото: belgazeta.by

Бывший политзаключенный хочет взыскать 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Активист и бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров обратился в суд Центрального района Минска с иском о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда. Ответчиками заявлены "Общенациональное телевидение" и ведущая его телепрограммы "Наши новости" Екатерина Тышкевич, Министерство внутренних дел и начальник минской милиции Александр Барсуков, сообщает ПЦ «Весна».

Поводом для направления заявления в суд стал видеосюжет "Хулиган-анархист, который осквернил скульптуру городового в Минске, останется в СИЗО до решения суда", в котором, как считает Вячеслав Косинеров, идет речь о нем. Ведь именно он набросил на шею полицейскому-городовой петлю, находился в СИЗО во время выхода программы и был признан политическим заключенным рядом белорусских правозащитных организаций.

В телесюжете ситуацию комментировал начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, который между прочим отметил:

"Это простой хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету.

И некоторые, так называемые, правозащитные организации пытаются с его сделать какую-то жертву. Какая жертва?! Три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества. Ну, это уже как-то характеризует, наверное, вышеуказанного гражданина".

Вячеслав Косинеров считает, что сказанное Барсуковым не соответствует действительности, так как в момент выхода телепередачи он лишь однажды привлекался к уголовной ответственности по приговору суда Фрунзенского района Минска от 29 января 2016 г. по ст. 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь ( "Осквернение сооружений и порча имущества").

"На момент провозглашения ответчиком Барсуковым А.П. сведений о том, что я «три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества», я находился в статусе обвиняемого по уголовному делу о хулиганстве.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Таким образом, ответчиком Барсуковым А.П. был нарушен важнейший принцип уголовного закона - презумпция невиновности", - отмечает заявитель в иске.

Вячеслав Косинеров подчеркивает, что высказывания телеведущей Екатерины Тышкевич и начальника ГУВД, которые не соответствуют действительности, были сделаны публично в эфире Второго национального телеканала, чем нанесли ему нравственные страдания, выразившиеся в чувстве глубокой обиды и унижения, а также дискредитации в глазах общества его имени.

"Заведомо лживая и очерняющая меня информация была распространена публично в эфире одного из крупнейших телеканалов Республики Беларусь и опорочила мое имя и репутацию в глазах моих родных, друзей и гражданского общества", - отмечает заявитель.

Он просит суд Центрального района Минска признать сведения, которые были распространены в телесюжете, не соответствующими действительности, обязать ответчиков - ОНТ, МВД, Екатерину Тышкевич и Александра Барсукова - удалить сведения о том, что заявитель "три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества", а также опровергнуть их путем оглашения в программе "Наши новости" на канале ОНТ. Кроме того, взыскать в пользу Вячеслава Косинерова с ответчиков 3000 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, Вячеславу Косинерову было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство) за проведенный им 12 марта 2017 года около здания МВД перформанс, в ходе которого он накинул петлю на установленную там статую полицейского-городового, выразив таким образом свой протест против милицейского произвола и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста. Суд Московского района приговорил активиста к штрафу в пять базовых величин.