закрыть
10 августа 2017, четверг, 19:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Люди в центре Минска оказались отрезанными от цивилизации

  • 10.08.2017, 19:00

Пенсинеры не могут добраться до магазина и аптеки из-за бестолкового автобусного маршрута.

Лидер минской организации ОГП Николай Козлов вместе с представителями общественности посетил администрацию Центрального района, передал 270 подписей граждан и поставил вопрос перед чиновниками о том, чтобы продлить автобусный маршрут № 154 в центре города на пару остановок и помочь пожилым минчанам добраться в аптеку, поликлинику и за хлебом.

– Ходили сегодня на прием в администрацию Центрального района Минска, – рассказал Николай Козлов сайту ucpb.org. – Ее сейчас возглавляет бывший вождь БРСМ Бузовский. Пообщались по поводу остановки, передали подписи, которые были собраны – их более 200. 

 – Записались на прием и пошли?

– Не так просто оказалось записаться. Нас уверяли, что все время уже занято. Мы объяснили, что это коллективное обращение граждан, и надо найти время. Но пока мы сидели в приемной, мы больше никого из посетителей не видели.

– Он рад был вас видеть?

– Ну, рад не рад, но тем не менее узнал. Прежде чем нас принять, они устроили совещание – видимо, обсуждали наш вопрос. Потом вызвали нашу делегацию, которая состояла из меня, моей помощницы и двух представителей общественности, которые уже 3 года занимаются перепиской со всевозможными инстанциями, чтобы решить больной для них вопрос: продлить маршрут автобуса на пару остановок.

Дело в том, что в Центральном районе есть участок частной застройки, жители которого отрезаны от цивилизации. Там проживает достаточно много пожилых людей, для которых проблемой становится и посещение поликлиники, и покупка лекарств и продуктов. И в аптеку, и в магазин, и на почту надо ехать автобусом, а до ближайшей остановки – более километра.

Чтобы реально улучшить их жизнь надо всего-навсего добавить пару остановок. Например, продлить маршрут № 154. Три года они вели переписку, но никому до них дела не было. А вопрос состоит в том, чтобы повысить качество жизни людей, чтобы они имели возможность добираться до благ цивилизации, чтобы, находясь в центре Минска, они не чувствовали себя как в таежной деревне.

– Как вам показалось, после вашего визита сдвиги в этом деле будут?

– Я надеюсь, что да. Надеюсь, что нас услышали и этот вопрос рассмотрят. 3 года переписки, собранные подписи – около 270, я надеюсь, что вопрос выйдет на другой уровень и будет решен. Для этого не надо никаких немыслимых финансовых затрат. Все, что нужно, это собрать профессионалов и подойти к проблеме с точки зрения ее решения. Не с точки зрения, как правильнее отказать или ласково послать, а с точки зрения решения проблемы.

Потому что сейчас получается, что в центре Минска живут люди, которые отрезаны от цивилизации, несмотря на то, что Минск, казалось бы, такой современный город.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что