Люди в центре Минска оказались отрезанными от цивилизации 10.08.2017, 19:00

Пенсинеры не могут добраться до магазина и аптеки из-за бестолкового автобусного маршрута.

Лидер минской организации ОГП Николай Козлов вместе с представителями общественности посетил администрацию Центрального района, передал 270 подписей граждан и поставил вопрос перед чиновниками о том, чтобы продлить автобусный маршрут № 154 в центре города на пару остановок и помочь пожилым минчанам добраться в аптеку, поликлинику и за хлебом.

– Ходили сегодня на прием в администрацию Центрального района Минска, – рассказал Николай Козлов сайту ucpb.org. – Ее сейчас возглавляет бывший вождь БРСМ Бузовский. Пообщались по поводу остановки, передали подписи, которые были собраны – их более 200.

– Записались на прием и пошли?

– Не так просто оказалось записаться. Нас уверяли, что все время уже занято. Мы объяснили, что это коллективное обращение граждан, и надо найти время. Но пока мы сидели в приемной, мы больше никого из посетителей не видели.

– Он рад был вас видеть?

– Ну, рад не рад, но тем не менее узнал. Прежде чем нас принять, они устроили совещание – видимо, обсуждали наш вопрос. Потом вызвали нашу делегацию, которая состояла из меня, моей помощницы и двух представителей общественности, которые уже 3 года занимаются перепиской со всевозможными инстанциями, чтобы решить больной для них вопрос: продлить маршрут автобуса на пару остановок.

Дело в том, что в Центральном районе есть участок частной застройки, жители которого отрезаны от цивилизации. Там проживает достаточно много пожилых людей, для которых проблемой становится и посещение поликлиники, и покупка лекарств и продуктов. И в аптеку, и в магазин, и на почту надо ехать автобусом, а до ближайшей остановки – более километра.

Чтобы реально улучшить их жизнь надо всего-навсего добавить пару остановок. Например, продлить маршрут № 154. Три года они вели переписку, но никому до них дела не было. А вопрос состоит в том, чтобы повысить качество жизни людей, чтобы они имели возможность добираться до благ цивилизации, чтобы, находясь в центре Минска, они не чувствовали себя как в таежной деревне.

– Как вам показалось, после вашего визита сдвиги в этом деле будут?

– Я надеюсь, что да. Надеюсь, что нас услышали и этот вопрос рассмотрят. 3 года переписки, собранные подписи – около 270, я надеюсь, что вопрос выйдет на другой уровень и будет решен. Для этого не надо никаких немыслимых финансовых затрат. Все, что нужно, это собрать профессионалов и подойти к проблеме с точки зрения ее решения. Не с точки зрения, как правильнее отказать или ласково послать, а с точки зрения решения проблемы.

Потому что сейчас получается, что в центре Минска живут люди, которые отрезаны от цивилизации, несмотря на то, что Минск, казалось бы, такой современный город.