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Молочники Латвии сумели заменить Россию другими рынками

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  • 12.08.2017, 11:28
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Если рассчитать все расходы и выгоды, «золотым» рынок РФ никогда не был.

Латвийским переработчикам молока удалось прийти в себя после российского эмбарго и заменить Россию другими рынками сбыта, заявил глава Центрального союза переработчиков молока (ЦСПМ) Янис Шолкс.

«Еще до сих пор многие СМИ, в том числе иностранные, связанные с бывшей советской системой, пытаются провоцировать, что нам все еще очень сложно из-за российского эмбарго. Однако цифры показывают другое», — сказал Шолкс.

Российский рынок несколько лет назад вносил известный вклад, но, если рассчитать все прямые, косвенные расходы и выгоды, «золотым» никогда не был.

«В 2013 году стоимость экспорта молочных продуктов в Россию составляла 31 млн. евро, а к июлю 2014 года, когда было установлено эмбарго, уже 34 млн. евро. Экспорт рос, и это было в основном заслугой Food Union с учетом состава и возможностей владельцев. В 2014 году была кульминация экспорта и в другие страны (106 млн. евро), так как цены на продукцию были высоки. После эмбарго они снизились, но в 2016 году, когда цены были еще не такими высокими, как сейчас, мы достигли тех же почти 106 млн. евро экспорта, причем без России», - сказал Шолкс.

В 2014 году до установления эмбарго в Россию экспортировалось 12 тыс. тонн продуктов, что тогда составляло 15% от общего экспорта — 83 тыс. тонн. В прошлом году в Россию экспортирована всего тысяча тонн, в то время как в другие страны — 95 тыс. тонн. «Хочу подчеркнуть, что в 2016 году мы превысили тот объем экспорта, который был в 2014 году до установления эмбарго. Конечно, колебания цен были огромными, и в деньгах этот рост не отразился. Рост объемов означает, что мы нашли новые рынки, в том числе благодаря поддержке», — сказал Шолкс.


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