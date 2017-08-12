Видеохит: Слон остановил грузовик, чтобы поесть картошки 12.08.2017, 16:16

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Наблюдатели пытались помешать животному, но слон не обращал на них внимания

Водитель грузовика, загруженного картошкой, ехал по трассе на востоке Индии, когда навстречу выскочил дикий слон, явно желая перекусить. За пару секунд хобот животного уже проник внутрь грузовика и таскал картофель, сообщает segodnya.ua.

Хотя сторонние наблюдатели пытались помешать оголодавшему животному, слон вообще не обращал на них внимания. Никто не мог помешать ему спокойно поесть.

Вся эта сцена была снята на камеру. Хотя все это выглядит весело, на самом деле это сигнал о том, что слонам в их естественной среде обитания все чаще приходится в поисках пищи обращаться к человеку. На этот раз все обошлось спокойно и без жертв.