В жару в Минске спасатели обливали прохожих водой 2 12.08.2017, 16:43

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А волонтеры Красного Креста проводили мастер-класс по оказанию первой помощи.

В пятницу, когда температура воздуха в Минске поднялась выше 30 градусов, работники МЧС и Красного Креста устроили традиционную акцию: поливали с брандспойта прохожих холодной водой. Также минчанам давали рекомендации как вести себя в жару, а волонтеры Красного Креста проводили мастер-классы по оказанию первой помощи.

- Пожалуй, самым желанным был легкий дождик в знойный денек - спасатели устроили импровизированный аттракцион и охлаждали всех желающих, - сообщает Минского городское управление МЧС.

Там отмечают, что «оазис свежести» в центре города привлек внимание горожан и напомнил о правилах поведения в жару.